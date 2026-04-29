Измамници събират “глоби“ за неправилно паркиране

За опити за измами със съобщения, в които има информация за глоби за неправилно паркиране информират жители на Шумен, алармират от ОДМВР в града.

Вчера и днес от чужди мобилни номера са получили съобщения, в които се съдържа информация за неправилно паркиране.

Снимка ОДМВР-Шумен

Следва линк, който насочва към сайт за справка на нарушението на водача и допълнителна, че закъснели плащания могат да доведат до по-високи разходи за събиране и принудително изпълнение.

Изисква се въвеждане на регистрационен номер на автомобил, след което се посочва размерът на “глобата“, в случая е била 5 евро.

Снимка ОДМВР-Шумен

Следва искане на въвеждане на лични и банкови данни, включително кодът за сигурност на дебитна карта и телефон на титуляр. В конкретния случай банката е блокирала плащането на "глобата".

От ОДМВР-Шумен призовават: “Напомняме да не се доверявате на съмнителни съобщение, да не отваряте линкове, както и да не въвеждате лични данни и информация за банкови карти. Не извършвайте плащания през непознати платформи, защото това е сигурен белег за измама“.

