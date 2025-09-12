Войната в Украйна:

Използвали фалшиви лични карти: Двама афганистанци с обвинение

Прокурор при Софийска районна прокуратура привлече към наказателна отговорност мъж и жена, граждани на Афганистан, ползвали неистински лични карти.

На 11.09.2025 г. около 10,00 часа в хотел в гр. София обвиняемите М.Р. и А.Р. при полицейска проверка съзнателно ползвали пред служител на Дирекция „Противодействие на незаконната миграция“ неистински чуждестранен документ за самоличност – испанска лична карта.

По случая е образувано досъдебно производство за престъпление по чл.316, вр.с чл. 308, ал.2, вр. с ал.1 от НК, за което се предвижда наказание „лишаване от свобода“.

Предвид възможността да се укрият или да извършат друго престъпление, с постановление на прокурор те са задържани за срок до 72 часа.

Предстои да бъде внесено в съда искане за определяне на мярка „задържане под стража“ спрямо двамата обвиняеми.

Спасиана Кирилова
