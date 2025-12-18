Любопитно:

Необичаен трафик: Задържаха живи корали на "Капитан Андреево"

Пет екзотични живи корала, укрити в товарното помещение на автобус, откриха митническите служители на пункт "Капитан Андреево". Това е първи случай на задържане на живи корали. На нарушителя - 33 годишен македонски гражданин, е съставен акт за контрабанда по Закона за митниците.

На 14 декември 2025 г., около 19:30 часа, на пункта пристига автобус с чужда регистрация. В превозното средство пътували от Турция през България за Северна Македония 36 пътници, водачът и втори шофьор. Всички те заявили, че не пренасят стоки, които да декларират. След анализ на риска автобусът е селектиран за щателна митническа проверка.

В хода на контролните действия в багажното отделение митническите служители откриват, скрита сред пътническите чанти, бяла кутия от стиропор. След отварянето на кутията в нея са установени 5 прозрачни полиетиленови плика, пълни с вода. Във всеки един от пликовете „плувал“ по един корал. Вторият шофьор заявил, че коралите са негови, но не е представил никакви документи за тях.

Коралите са задържани на основание Европейски регламент № 338/97 относно защитата на видовете от дивата флора и фауна чрез регулиране на търговията с тях и Закона за биологичното разнообразие. При извършената първоначална експертна справка, коралите са от пет различни вида и са с природозащитен статут.

Веднага след установяването на контрабандата коралите са транспортирани за съхранение в Регионалния природонаучен музей в Пловдив, за да им бъдат осигурени подходящи условия.

Виолета Иванова
