Отвличане като на филм: Мними полицаи три дни "разхождат" мъж с торба на главата за близо 100 хил. лв.

Мъж на 42 години е бил отвлечен от София, а целта на престъплението е била финансова облага. Той е превел близо 94 000 лв. от сметката си на хората, организирали отвличането му. Престъплението се е случило в началото на юли тази година. Обвиняеми са шест души, включително жена на 27 г. Тя е освободена под парична гаранция от 3 000 лв., четирима други са задържани за срок до 72 часа, а един обвиняем се издирва.

Какво се знае за случая?

"Пострадалият е бил отведен насилствено от София, държан е против волята му на три различни адреса от 1 до 3 юли. Мъжът е натоварен в автомобил от две неизвестни за него лица, които са се представили за служители на МВР. Той е държан в къща в село Томпсън, в апартамент в Перник и накрая е бил в къща в София. На всички тези места е воден принудително с поставена торба на главата", каза на брифинг зам.-градският прокурор на София Десислава Петрова.

Тя допълни, че похитителите са взели портфейла му с налични в него банкови карти, както и ключовете от жилището му. "Той е бил принуден да даде достъп на похитителите си и до неговите банкови сметки, затова се разследват и данни за теглене на пари от банковата му карта, както и за прехвърляне на сума от близо 94 000 лв. от негова сметка чрез онлайн банкиране. Смятаме, че тези пари в момента са във вид на криптовалути", каза още Петрова.

Вероятният мотив на престъплението са неуредени финансови отношения с част от участниците в отвличането.

След като пострадалият е бил върнат в София, откъдето е бил отвлечен, той е подал сигнал на тел. 112. По случая е започнато разследване, разпитани са свидетели, извършени са огледи и претърсвания, назначени са експертизи.

Софийската градска прокуратура вече е привлякла като обвиняеми шестима души. На всички е повдигнато обвинение за противозаконно лишаване от свобода на пострадалия, а за трима квалификацията на престъплението включва и отвличане. По думите на Петрова, ако бъдат признати за виновни, обвинените ще получат присъда от седем до 15 години „лишаване от свобода”, а за тези, които са обвинени в противозаконно отнемане на свобода, законът предвижда до шест години затвор.