"Говорило се е и преди за камери в тоалетните": Притеснени родители и отсъстващи ученици след скандала в 138-мо училище

Усещането и средата в училището е доста напрегната заради случилото се с камерите в тоалетните. Има притеснени деца и още по-притеснени родители. Скандалът е доста сериозен и не може да се пренебрегне. Не съм влизала да видя каква е ситуацията и какви са тези камери. Очаквам органите на реда да си свършат работата. Официално разбрах от медиите за случилото се. Но между децата се е говорило за това и преди. Това каза майка на деветокласничка в 138. СУЗИЕ "Проф. Васил Златарски" в София, в което бяха открити камери в тоалетните. Директорът Александър Евтимов бе задържан и е в ареста за 72 часа.

Тази сутрин пред входа на училището всичко е спокойно и нормално, но много родители са предпочели да не пуснат децата си.

Майката на деветокласничката добави, че се говори, че конкурсът, с който се назначава този директор, не е много чист. „Имали сме оплаквания от него, имали сме срещи с него, с родители, с учители, но не е имало резултат. Има голямо текучество на качествени преподаватели. Имало е проверки от институциите, но без резултат“, сподели тя.

Десислава Желязкова, която е директор на дирекция "Образование" в Столична община, обясни, че те са собственик на сградата, а видеонаблюдението е само външно. "Директорът преценява какво да сложи като камери вътре. Допустимо е да има камери по коридорите, но в никакъв случай в тоалетните. За съжаление той не е длъжен да ни пита дали може да сложи камери и на какви позиции да са те", обясни тя.

Тя сподели и, че доколкото знае всички камери вече са свалени.

"Сега е важно децата и родителите да са спокойни и учебният процес да продължи нормално", каза Желязкова.

Столична община започва проверка дали и по други учебни заведения – училища и детски градини, има неправомерно поставени камери. Тя се съмнява да има други подобни скандални случаи.

Обвиненията

Директорът Александър Евтимов е в ареста за 72 часа, след като снощи сам се отказа да обжалва първоначалното си задържане. Прокуратурата повдигна две обвинения срещу него – за държане на специално техническо средство за негласно събиране на информация и за създаване на порнографски материал с непълнолетни лица.

От Министерството на образованието обявиха, че Ефтимов е уволнен със заповед на директора на регионалното управление на образованието Елеонора Лилова.

Доказателствата

Началникът на СДВР главен комисар Любомир Николов съобщи в ефира на Нова телевизия, че незаконните камери в тоалетните в 138-о училище са монтирани преди около 1-2 месеца. „Първият факт, който установихме, е, че в помещенията на директора беше намерена фактура, описваща техниката, открита в училището, в това число 11 камери. Фактурата посочва четири камери, но също така бяха открити и следи от поставени допълнителни устройства, които вероятно са били премахнати заради дефект, а на тяхно място са поставени камерите, които ние намерихме“, заяви Николов.

"Нямаме категорични данни кой е поставил тези камери – ние извършихме разпити на фирмата, която поддържа видеонаблюдението на училището – това извън тоалетните, естествено. Те категорично заявиха, че по никакъв начин не са били ангажирани да слагат камери за видеонаблюдение в санитарните помещения", заяви Николов.

По думите му незабавно са сформирани екипи, които да извършат проверки назад във времето за дейността на Евтимов.