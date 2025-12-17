Любопитно:

Пешеходец е бил прегазен на АМ "Тракия"

17 декември 2025, 21:19 часа 279 прочитания 0 коментара
Пешеходец е бил прегазен на АМ "Тракия"

Тежък пътен инцидент със загинал е станал на автомагистрала "Тракия" около 19 часа, съобщиха от полицията в Пазарджик. В района на 68-69 километър на магистралата в посока Бургас човек се е движил по платното между двете ленти и е прегазен последователно от няколко автомобила, включително тежкотоварни. Все още не може да се установи полът и самоличността на жертвата. Тялото е неразпознаваемо, уточни говорителят на ОД МВР - Пазарджик Мирослав Стоянов.

На място са екипи на "Пътна полиция" и Районното управление в Септември. Движението в района на инцидента не е затворено, но се осъществява в едната лента.

Жертвите на пътя

Двама души са загинали, а 22-ма са ранени при 21 катастрофи през изминалото денонощие, съобщиха от МВР. В София са станали 10 тежки и 29 леки пътнотранспортни произшествия. Ранени са 11 души. От началото на месеца МВР регистрира 260 катастрофи, при които са загинали 26 души, а 311 са пострадали. От началото на годината са станали 6403 катастрофи с 441 загинали и 7958 ранени.

Елин Димитров
