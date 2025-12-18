Спорт:

Полицията следяла "внимателно" изказванията на протестиращи в социалните мрежи

"Данни за провокатори винаги има. Следим внимателно социалните мрежи, където има резки изказвания на различни участници в протестите". Това обясни директорът на Столичната дирекция на МВР гл.к. Любомир Николов по повод подготвяния нов протест в четвъртък вечер срещу охраната на Делян Пеевски и в подкрепа на изборните реформи и увери, че отново ще бъдат изградени около 20 контролно-пропускателни пунктове, за да се проверяват главно лица с профил на провокатори. Той допълни, че след миналия протест са били "филтрирани определени лица".

По думите му още в момента на придвижване на хората към протеста органите на реда ще наблюдават за евентуални провокатори. "На такива мирни протести се появяват лица, които създават напрежение", отбеляза той.

Главен комисар Николов коментира и това дали ще има шествия, тъй като от 18:00 часа днес от "Правосъдие за всеки" също подготвят протест пред Съдебната палата. След 19:00 часа хората от там се очаква да се влеят в протеста пред "Триъгълника на властта", потвърди и той. "Другото евентуално предстои да бъде уточнено. Към настоящия момент организаторите заявяват, че не предвиждат такова", допълни главен комисар Любомир Николов.

Ивелин Стоянов
