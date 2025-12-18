Полицията следяла "внимателно" изказванията на протестиращи в социалните мрежи

"Данни за провокатори винаги има. Следим внимателно социалните мрежи, където има резки изказвания на различни участници в протестите". Това обясни директорът на Столичната дирекция на МВР гл.к. Любомир Николов по повод подготвяния нов протест в четвъртък вечер срещу охраната на Делян Пеевски и в подкрепа на изборните реформи и увери, че отново ще бъдат изградени около 20 контролно-пропускателни пунктове, за да се проверяват главно лица с профил на провокатори. Той допълни, че след миналия протест са били "филтрирани определени лица".

По думите му още в момента на придвижване на хората към протеста органите на реда ще наблюдават за евентуални провокатори. "На такива мирни протести се появяват лица, които създават напрежение", отбеляза той.

Още: Светлин Тачев: Енергията на площада беше огромна, правителството се довърши само (ВИДЕО)

Главен комисар Николов коментира и това дали ще има шествия, тъй като от 18:00 часа днес от "Правосъдие за всеки" също подготвят протест пред Съдебната палата. След 19:00 часа хората от там се очаква да се влеят в протеста пред "Триъгълника на властта", потвърди и той. "Другото евентуално предстои да бъде уточнено. Към настоящия момент организаторите заявяват, че не предвиждат такова", допълни главен комисар Любомир Николов.

Още: Опрощават ти дълга, ако станеш провокатор на протеста: СДВР за акцията в заложни къщи