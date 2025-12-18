Кабинетът подаде оставка:

18 декември 2025, 15:51 часа 110 прочитания 0 коментара
Заради катастрофа: Ограничено движение през прохода Предела

Временно е ограничено движението по път II-19 (проход Предела) в района на местността Реденка поради пътнотранспортно произшествие, съобщиха от Агенция “Пътна инфраструктура“. Заради катастрофата шофьорите изчакват на място, уточниха от пътната агенция. 

Още: Българин загина при катастрофа в Кипър

От Областната дирекция на МВР в Благоевград съобщиха за БТА, че по първоначална информация катастрофата е между микробус и джип. Двама души – мъж и жена, са транспортирани за преглед и оказване на медицинска помощ в болницата в Разлог, посочиха от полицията.

 

Спасиана Кирилова
Спасиана Кирилова Отговорен редактор
АПИ катастрофа промени в движението ограничено движение Проход Предела
