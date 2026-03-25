Катастрофа с жертва: Тир и кола се сблъскаха край Садово

25 март 2026, 9:44 часа 433 прочитания 0 коментара
Мъж на 21 години е загинал при катастрофа между тир и лек автомобил край Садово, съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР в Пловдив, цитирани от БТА.

Загиналият е бил пътник в лекия автомобил. Смъртта му е констатирана на място от пристигналия медицински екип. 20-годишният шофьор на колата няма сериозни наранявания и е отказал хоспитализация. В болница за наблюдение е оставен друг негов спътник, който е на 15 години. Зад волана на тежкотоварния камион е бил 32-годишен мъж.

Тестовете за алкохол и употреба на наркотични вещества на двамата шофьори са отрицателни, като са дадени и кръвни проби за химически анализ. На мястото на инцидента е извършен оглед. Причините и обстоятелствата около тежкия пътен инцидент се разследват в рамките на образуваното досъдебно производство в РУ-Асеновград.

Спасиана Кирилова Отговорен редактор
ТИР катастрофа сблъсък полиция загинал
