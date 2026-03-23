Затвориха Прохода на Републиката заради катастрофа

23 март 2026, 20:53 часа 477 прочитания 0 коментара
Временно е затворен за движение Прохода на Републиката заради катастрофа, пострадали няма, съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на полицията. Произшествието е станало в района на село Вонеща вода, между три товарни автомобила. Предстои оглед и изтеглянето им от пътното платно.

По-рано днес за движение беше затворен пътят Русе-Велико Търново между селата Поликраище и Първомайци. Там движението вече е възстановено.

Елин Димитров Отговорен редактор
катастрофа пътен инцидент Прохода на Републиката
