Клал го с макетен нож: Свада между шофьори завърши с рани

26 март 2026, 10:04 часа 245 прочитания 0 коментара
Клал го с макетен нож: Свада между шофьори завърши с рани

Мъж нанесе прорезни рани на шофьор с макетен нож. Шофьорът е пострадал след словесна агресия, прераснала в нападение в Бургас. Инцидентът е станал на бул. „Захари Стоянов", съобщи БНТ.

Според полицията между двама шофьори на кола и на товарен автомобил възникнал словесен конфликт, който след това прераснал във физическа саморазправа. Причината – засичане на товарния автомобил от страна на лекия.

В разгара на скандала 54-годишен мъж от Айтос, управлявал лекия автомобил, извадил макетен нож и нанесъл порезни рани по носа, лявата буза, както и в тилната област на 46-годишния шофьор от Бургас.

Пострадалият е откаран в УМБАЛ, оказана му е медицинска помощ и е освободен за домашно лечение.

Нападателят е задържан до 24 часа.

Спасиана Кирилова
Спасиана Кирилова Отговорен редактор
нападение с нож полиция рани макетен нож
