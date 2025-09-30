Корупция и рекет преди Роби Уилямс: Има и по-лошо в ДАИ, върви "почистваща операция"

Ясен симптом, ясна статистика, че има системна корупция – това сочел опитите в годините назад за ДАИ. Срам и позор е случаят с Роби Уилямс. Това заяви вицепремиерът и транспортен министър Гроздан Караджов. За 8 месеца, откакто той е министър, били уволнени 7 души от автомобилната администрация заради "рекет" (преди случая с Уилямс – а от уволнените, повечето били ръководители). Само че свидетелите във всички тези случаи не пожелали да продължат в съда, не се подписвали под твърденията си за изнудване и корупция – обикновено това са представители на транспортни фирми, които се страхуват, че ако говорят пред правосъдието, ще има впоследствие държавен чадър и след това фирмите ще останат извън чадъра. Но въпреки това седемте души били уволнени – Караджов определи действията като "почистваща операция". Той изрази и надежда, че ДАИ ще отиде към МВР и служителите ѝ ще носят бодикамери, което е решение на Министерския съвет. До края на годината мисля ще стане, каза транспортният министър.

На директен въпрос на БНТ дали в случая с Роби Уилямс става въпрос за организирана престъпна група, Караджов отговори, че на първо място това се доказва от прокурора. За да имате организирана престъпна група, трябва да има поне 3-ма души, извършвали престъпна дейност. Вицепремиерът отрече и, че е имало опит случая с Уилямс да се прикрие – в това обаче е убеден бившият шеф на КАТ-София Богдан Милчев, който сега ръководи неправителствената организация Инститът за пътна безопасност (ИПБ).

Гроздан Караджов коментира и друго твърдение на Милчев, който заяви, че уволнени ръководители от ДАИ за корупция през 2012 година са пак назначени сега в системата. Да го каже с имена, настоя вицепремиерът и от думите му стана ясно, че имало сега назначен от него съветник, за когото Милчев говорел и свързвал с катастрофа: "Този храбър катаджия може да даде имената на корумпираните – на секундата ще ги дам на прокурор".

Караджов продължи – имаме вътрешна информация, че началник от системата е карал подчинените си да вземат подкупи. Ще има специален брифинг по този случай, сега няма да говоря допълнително, за да няма унищожаване на доказателства, добави той. "Ако се чувстваш изкушен, може да работиш на друго място – не в ДАИ и автомобилната администрация", подчерта вицепремиерът. Той блесна и с друга реплика – че не бил запознат "с техниките и триковете, които ползват такива корумпета. Ако трябва, още 77 ще си отидат, но ще се прочисти системата".

Що се отнася до мерките със средната скорост по пътищата, Караджов призова да бъдат дадени 6 месеца срок и да се види резултатът. Мярката със средната скорост влезе в сила от началото на септември.

