Пламна асансьор в блок в кв. "Сухата река", наложи се евакуация

Пожар на асансьор в кв. „Сухата река“ доведе до евакуацията на 20 души, съобщиха за БТА от пресцентъра на Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“. При инцидента няма пострадали, допълниха от пожарната.

Сигналът е подаден в 18:05 часа. На място са били изпратени два противопожарни автомобила и осем пожарникари

