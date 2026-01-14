Късо съединение опожари две къщи. Три екипа на Районна служба “Пожарна безопасност и защита на населението“ – Сливен и доброволното формирование „Железни врата“ са гасили пожар в две къщи и пристройка в село Стара река, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Сливен, цитирани от БТА. Сигналът за инцидента е получен на 13 януари в 9:25 часа. До пристигането на дежурните противопожарни екипи доброволците от формирование „Железни врата“ са започнали гасенето на сградите. На място е бил извикан и екип на електроразпределителното дружество ЕВН. Пожарът е обхванал две къщи и пристройка, собственост на различни хора. При инцидента няма пострадали хора.

Пораженията

Установено е, че причината за пожара е късо съединение в електрическата инсталация на пристройката към едната от сградите.

Вследствие на огъня са унищожени около 180 квадратни метра от постройките, както и домашно имущество, бяла и черна техника, мебели и други вещи.

Благодарение на бързата реакция на огнеборците и доброволците са спасени сградите, битова техника и части от домакинствата.

БТА припомня за идентичен случай в селото през януари, м.г. Тогава причината за пожара бе строителна неизправност в комина на къща.

Доброволческото формирование "Железни врата" е едно от четирите, които действат на територията на община Сливен, те разполагат със собствен противопожарен автомобил.

