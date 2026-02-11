ДАНС отказа да каже публично дали рейнджърите от "Петрохан" са били нейни агенти

Напрежение около евентуални връзки между службите и хората от хижа "Петрохан" беляза парламентарното изслушване по случая. И.ф. председателят на Държавна агенция "Национална сигурност" Деньо Денев отказа да отговори публично на въпроса дали сред мъжете, свързани с хижата, е имало сътрудници на агенцията. Темата беше повдигната от Йордан Иванов от Продължаваме промяната - Демократична България по време на откритото заседание, на което бяха изслушани представители на МВР, ДАНС и други институции.

Иванов се позова на изказване на директора на ГД "Криминална полиция" към МВР Ангел Папалезов, според когото част от лицата в миналото са оказвали съдействие на държавни органи - включително на "Гранична полиция", горските структури и областни дирекции на МВР в София област и Монтана. По думите на Папалезов те са помагали при издирване на заподозрян за убийство в труднодостъпна местност, както и при установяване на бракониерство и незаконна сеч.

Били ли са сътрудници?

На този фон депутатът от ПП-ДБ поиска яснота дали подобно съдействие е било оказвано и на ДАНС, и ако да - под каква форма. Денев отговори, че в открито заседание не може да предостави информация дали въпросните лица са сътрудничили на агенцията.

Иванов предложи частта от заседанието да бъде закрита, за да може въпросът да получи отговор при ограничен достъп. Божидар Божанов от същата парламентарна група аргументира искането с това, че става дума за приключило досъдебно производство и не би следвало да има пречки информацията да бъде изяснена.

Подкрепа за засекретяване дойде и от "Възраждане". От своя страна Тошко Йорданов от "Има такъв народ" заяви, че при закрито заседание ще постави въпроси, свързани с резултатите от съдебномедицинските експертизи, включително за наличие на опиати, както и за това кои публични личности са посещавали хижата.

Костадин Ангелов от ГЕРБ посочи, че закриването на заседание може да се допусне при наличие на важни държавни интереси или когато се обсъжда информация, защитена по закон - включително данни, свързани с личния живот или служебна тайна.

Първоначалното предложение на Йордан Иванов за закриване на заседанието само по неговия въпрос не беше прието. Лидерът на Демократи за силна България Атанас Атанасов обвини мнозинството, че прикрива службите.

Впоследствие обаче предложението на "Възраждане" вторият кръг въпроси да бъде разгледан при закрити врата беше прието единодушно. Депутатите излязоха в кратка почивка, след която заседанието продължи в закрит формат, а беше договорено при възобновяване на откритата част изказванията на парламентарните групи да бъдат излъчвани на живо по обществените медии.