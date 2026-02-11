За случая "Петрохан": Образувано е дело срещу лице на висша държавна длъжност

Парламентът проведе открито изслушване на представители на силовите и контролни институции по случая с трагедията край хижа "Петрохан" и връх "Околчица" В пленарната зала се явиха заместник-министърът на вътрешните работи Филип Попов, директорът на ГД "Национална полиция" главен комисар Захари Васков, началникът на отдел "Криминална полиция" Ангел Папалезов, министърът на околната среда и водите в оставка Манол Генов, и.ф. председателят на Държавна агенция "Национална сигурност" Деньо Денев и директорът на Държавна агенция за закрила на детето Теодора Иванова.

Искането за изслушването беше внесено от "Възраждане" и "Има такъв народ". Вътрешният министър Даниел Митов не присъства.

И.ф. председателят на ДАНС заяви, че по случая е водена проверка и резултатите са изпратени в Софийска градска прокуратура през февруари 2025 г. По думите му към момента има активно наказателно производство срещу длъжностни лица и лице, заемащо висша публична позиция, за престъпление по служба. Той подчерта, че агенцията оказва пълно съдействие на разследващите органи. Още: И чуждите медии искат отговори: Милен Керемедчиев за трагедията “Петрохан - Околчица“ (ВИДЕО)

Денев не даде повече подробности, но заяви, че лицето е било на висша длъжност „към онзи момент“, т.е. назад в годините. Не се разбра дали това дело е образувано заради подписаното от бившия министър на околната среда Борислав Сандов споразумение с организацията "Национална агенция за контрол на защитените територии" през 2022 г.

Хронологията на събитията

По данни на МВР сигналът за три тела пред частично изгорялата хижа е получен на 2 февруари около 11:20-11:30 ч. чрез телефон 112. При огледа са установени жертвите, а около тях са открити три огнестрелни оръжия - два пистолета с боеприпаси и патрони в цевта и пушка с гилза. Оръжията са иззети, както и обтривки за барутни частици и поднокътно съдържание, изпратени за експертизи. Образувано е досъдебно производство по чл. 116 от НК. Още: Джипове до хижа "Петрохан" преди убийствата? МВР каза на кого са били

Впоследствие, на 8 февруари сутринта, е подаден нов сигнал за кемпер в местността Паталейна край връх Околчица, в който са открити телата на Ивайло Калушев, Николай Златков и 15-годишния Александър Макулев - с огнестрелни рани в главите. До тях са намерени още оръжия. Телата са транспортирани за аутопсия във Враца.

Разследването проследява движението на групата в дните преди трагедията - от Бургас, през автомагистрала "Тракия", до района на "Петрохан", като са иззети записи от камери по маршрута и около хижата. Част от устройствата първоначално не са били прибрани заради опасност от пожара, но по-късно са иззети общо пет камери.

При огледа на хижата е установено, че пелети на приземния етаж са били разпръснати и залети с течност с мирис на нефтопродукт. В джобовете на двама от загиналите са открити запалки. Още: Цял боен арсенал има една от жертвите в "Петрохан": Как се издава разрешително за оръжие?

Оръжия и разрешителни

По информация на ГДНП част от оръжията са били законно притежавани. Разрешителни са издавани от структури на МВР в Монтана и София. В момента се извършва проверка от служба КОС относно реда и условията за издаването им, както и за евентуално подадени сигнали срещу притежателите.

Главен комисар Васков потвърди, че през 2022 г. е постъпил сигнал, свързан със споразумение между екосдружението на Ивайло Калушев и Министерството на околната среда и водите, който е препратен към прокуратурата. През 2024 г. са подадени и два идентични сигнала от роднини на дете, съдържащи оплаквания за липса на достатъчна родителска грижа.

От Държавната агенция за закрила на детето посочиха, че при предходни проверки по сигнали от бабата и дядото на непълнолетния не са установени нарушения. Агенцията се е самосезирала отново на 6 февруари след публични изявления, че момчето е в неизвестност. Още: Заместникът на Даниел Митов каза защо мълчи за "Петрохан"

Договорът с МОСВ

Министърът на околната среда в оставка Манол Генов представи споразумението между МОСВ и сдружението "Национална агенция за контрол на защитените територии". По думите му договорът е предвиждал сътрудничество в дейности по мониторинг и опазване на защитени зони, обучения и консултации.

Генов заяви, че при сключването му не са били спазени изискванията на закона за обществените поръчки и договорите. Той посочи, че липсва яснота кой е инициирал споразумението и при какви условия, а процедурата по едностранното му прекратяване от страна на министерството не е била финализирана с подпис от представител на сдружението.