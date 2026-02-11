Битият полицейски шеф в Русе: Никой съдия в местния съд не иска делото

Всички съдии от Окръжен съд-Русе дадоха отвод по делото "Кожухаров". Сега ВКС ще трябва да определи друг окръжен съд, който да разгледа делото. Това съобщи в профила си във Facebook адвокат Методи Лалов, който защитава един от подсъдимите - 15-годишният Станислав. Лалов беше председател на Софийския районен съд.

"Отводите на една част от съдиите показаха, че тези хора нямат базисни юридически (а и граматически) знания, както и че не са способни да бъдат обективни и безпристрастни. Последният отвод - този на съдия Татяна Черкезова - също е впечатляващ. Ако перифразирам той звучи така: "Не познавам Кожухаров, но познавам едни хора, които го познават", коментира Лалов.

Припомняме, че и при този случай останаха сериозни неясноти какво точно е станало