Любопитно:

В туби и бидони: Хванаха 2 тона нелегален етилов спирт

09 февруари 2026, 11:18 часа 338 прочитания 0 коментара
В туби и бидони: Хванаха 2 тона нелегален етилов спирт

Митнически служители от Териториална дирекция Митница Варна иззеха над 2000 литра  наливен етилов алкохол при проверка за спазване на акцизното законодателство.

Случаят е от последния ден на месец януари, когато служители от сектор “Акцизен оперативен контрол” към отдел “Митническо разузнаване и разследване” извършват проверка на специализиран малък обект за дестилиране (СМОД), разположен на територията на квартал във Варна.

Още: Над 200 литра нелегален алкохол: Иззеха го от магазин

В хода на извършените контролни действия митническите инспектори установяват множество PVC бидони и туби, съдържащи етилов алкохол с характеристики на ракия.

Установени са общо 2081,5 литра етилов алкохол, за които лицето, ползващо имота, не е представило при проверката документи за заплащането на дължимия акциз и статута на инкриминираната стока

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Още: Нелегален казан за ракия и алкохол менте хванаха в Пазарджишко

Етиловият алкохол е иззет и по случая е образувано досъдебно производство по описа на ТД Митница Варна. Действията по разследването се извършват под надзора на Районна прокуратура – Варна. 

От ТД Митница Варна отбелязват, че засиленият митнически контрол срещу нерегламентираното производство и търговия с алкохол е в защита както на потребителите, така и на коректните малки производители на ракия за лично и семейно потребление, изварявана в регистрирани СМОД, съгласно Закона за акцизите и данъчните складове. Още: Над 1100 л алкохол и 1000 кг тютюн конфискуваха митничари

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Спасиана Кирилова
Спасиана Кирилова Отговорен редактор
Ракия нелегален алкохол Агенция Митници етилов алкохол
Още от Крими
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес