В туби и бидони: Хванаха 2 тона нелегален етилов спирт

Митнически служители от Териториална дирекция Митница Варна иззеха над 2000 литра наливен етилов алкохол при проверка за спазване на акцизното законодателство.

Случаят е от последния ден на месец януари, когато служители от сектор “Акцизен оперативен контрол” към отдел “Митническо разузнаване и разследване” извършват проверка на специализиран малък обект за дестилиране (СМОД), разположен на територията на квартал във Варна.

В хода на извършените контролни действия митническите инспектори установяват множество PVC бидони и туби, съдържащи етилов алкохол с характеристики на ракия.

Установени са общо 2081,5 литра етилов алкохол, за които лицето, ползващо имота, не е представило при проверката документи за заплащането на дължимия акциз и статута на инкриминираната стока.

Етиловият алкохол е иззет и по случая е образувано досъдебно производство по описа на ТД Митница Варна. Действията по разследването се извършват под надзора на Районна прокуратура – Варна.

От ТД Митница Варна отбелязват, че засиленият митнически контрол срещу нерегламентираното производство и търговия с алкохол е в защита както на потребителите, така и на коректните малки производители на ракия за лично и семейно потребление, изварявана в регистрирани СМОД, съгласно Закона за акцизите и данъчните складове. Още: Над 1100 л алкохол и 1000 кг тютюн конфискуваха митничари