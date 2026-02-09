Разследват кражба на пушка, казан за ракия и зимнина

Криминалисти от РУ-Видин разследват взломна кражба от частен имот на видинчанин в землището на с. Новоселци, до бившия стопански двор, съобщават от ОДМВР - Видин.

Сигналът постъпил в полицията на 8 февруари в 11.43 часа. Обект на посегателството били законно притежавана ловна пушка, меден казан за варене на ракия, акумулаторна резачка със зарядно устройство и батерия и буркани с компоти и зимнина.

Оперативна група е извършила оглед на местопроизшествието. На около 200 метра югоизточно от имота криминалистите открили чувал, съдържащ буркани с компот и зимнина.

Работата по случая продължава в рамките на образувано досъдебно производство по описа на районното управление.

За времето от 5 часа на 8 февруари до 5 часа тази сутрин полицейските служители са реагирали на 25 сигнала (три от тях за нарушаване на нощната тишина).

При осъществяване на контролната си дейност проверили 76 лица и 73 моторни превозни средства. За констатираните нарушения съставили 4 акта и 9 фиша.

