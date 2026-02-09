Буйствал на летището: Задържаха британец в София

По искане на Софийска районна прокуратура съдът задържа под стража гражданин на Обединеното кралство, извършил хулигански действия на летище „Васил Левски“. Това съобщиха на страницата на прокуратурата в интернет. С.Ф. е привлечен към наказателна отговорност за това, че на 05.02.2026 г. за времето от 21,00 часа до 01,00 часа на летище „Васил Левски“ в гр. София, е извършил непристойни действия грубо нарушаващи обществения ред и изразяващи явно неуважение към обществото. С.Ф. е обиждал полицейските служители, бутал ги е и не е изпълнил разпореждане да спре и да се успокои. Вместо това обвиняемият тръгнал да върви между самолетите към перона.

Пробил дупка в стаята за задържане

Той бил задържан в стая за задържани лица на Терминал-2, където продължил да се държи неадекватно, като блъскал вратата на стаята, крещял и обиждал полицейските служители. С.Ф. ритал с крака и направил дупка в помещението за задържане, с което причинил имуществени вреди.

Снимка iStock

По случая се води досъдебно производство за престъпления по чл.325, ал.2, вр.ал.1 от НК и по чл.216, ал.1 от НК, за които се предвижда наказание “лишаване от свобода“.

С.Ф. е бил задържан за срок до 72 часа.

Дежурен прокурор е внесъл искане в Софийски районен съд за определяне на мярка “задържане под стража“ спрямо обвиняемия. Състав на съда е наложил на С.Ф. най-тежката мярка за неотклонение.

Мярката за неотклонение подлежи на обжалване пред Софийски градски съд.

