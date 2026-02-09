Спорт:

Влак прегази 37-годишен мъж

09 февруари 2026, 11:58 часа 331 прочитания 0 коментара
37-годишен мъж е загинал, след като бил блъснат от влак. Инцидентът е станал на 7 февруари около 21:10 ч. в района на гара „Разпределителна – Перник“.

Влакова композиция, пътуваща от столицата в посока Радомир, е блъснала мъжа, който се е намирал на релсовия път. Пристигналите на място екипи на полицията и Спешна помощ са констатирали смъртта му, предаде DarikNews.

Тялото е транспортирано в Съдебна медицина – Перник за аутопсия. Образувано е досъдебно производство, по което работата продължава под надзора на прокуратурата.

