Камион уби пешеходец в София. Шофьорът избяга

Инцидент с фатален край се случи тази сутрин в столчиния квартал Слатина. Камион прегази пешеходец в София на бул. “Шипченски проход“ близо до спирката на трамвай № 20, предават почти всички столични медии, като се подзовават на полицията.

Постадалият 75-80 годишен мъж е починал на място, след като е бил влачен от камиона, а шофьорът е избягал от местопроизшествието.

Движението на трамваите по "Шипченски проход" в района на бул. "Асен Йорданов" е спряно. Установяват се причините за инцидента.

По "Шипченски проход" се образува голямо задръстване и движението в района е затруднено.

