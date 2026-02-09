Лайфстайл:

Камион уби пешеходец в София. Шофьорът избяга

Инцидент с фатален край се случи тази сутрин в столчиния квартал Слатина. Камион прегази пешеходец в София на бул. “Шипченски проход“ близо до спирката на трамвай № 20, предават почти всички столични медии, като се подзовават на полицията.

Постадалият 75-80 годишен мъж е починал на място, след като е бил влачен от камиона, а шофьорът е избягал от местопроизшествието.  

Движението на трамваите по "Шипченски проход" в района на бул. "Асен Йорданов" е спряно. Установяват се причините за инцидента. 

По "Шипченски проход" се образува голямо задръстване и движението в района е затруднено.

