На границата с България: Хванаха сърбин с 12 нелегални мигранти

Сръбската полиция откри 12 нелегални мигранти при проверка на граничния пункт Стрезимировци на границата с България.

Мигрантите, всички от Афганистан, са били в автомобил със сръбски регистрационни номера, управляван от сръбски гражданин от Долевац.

При допълнителна проверка е установено, че само двама от тях са пълнолетни, а останалите 10 са непълнолетни.

Сръбският гражданин е задържан за 48 часа по подозрение в незаконно преминаване на държавната граница и трафик на хора.

