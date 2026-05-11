Кабинетът "Радев" взе властта:

На границата с България: Хванаха сърбин с 12 нелегални мигранти

11 май 2026, 14:36 часа 539 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
На границата с България: Хванаха сърбин с 12 нелегални мигранти

Сръбската полиция откри 12 нелегални мигранти при проверка на граничния пункт Стрезимировци на границата с България.

Мигрантите, всички от Афганистан, са били в автомобил със сръбски регистрационни номера, управляван от сръбски гражданин от Долевац.

Още: Над 300 само за три дни: Мигрантски натиск на о. Крит

При допълнителна проверка е установено, че само двама от тях са пълнолетни, а останалите 10 са непълнолетни.

Сръбският гражданин е задържан за 48 часа по подозрение в незаконно преминаване на държавната граница и трафик на хора.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Още: В капана на блатото: Възможни жертви сред мигранти на граница на Балканите

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
трафик на хора нелегални мигранти българо-сръбска граница сърбин
Спасиана Кирилова
Спасиана Кирилова Редактор
Още от Крими
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес