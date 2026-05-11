Скрити в тайници: Митничари хванаха 1130 кутии контрабандни цигари

Митничари откриха общо 1130 кутии с нелегални цигари в тайници на три превозни средства при проверки в последните десетина дни на Дунав мост при Русе. Това съобщиха от митницата, цитирани от БТА.

При първия случай мобилен екип на отдел "Борба с наркотрафика" и отдел "Рентгенови системи" в Митница-Русе е спрял за проверка лек автомобил с румънски регистрационен номер, управляван от турски гражданин. При огледа в специално изработен тайник са открити 810 кутии цигари, а в раницата на водача са намерени още 20 кутии с тютюневите изделия.

При друг случай за проверка е бил спрян товарен автомобил, излизащ от България. При огледа зад изолацията на пода на кабината от външната страна са открити 220 кутии с цигари.

Последният случай е отпреди два дни. За проверка бил спрян товарен автомобил. В естествени кухини в кабината на превозното средство са открити 80 кутии цигари, облепени с турски акцизен бандерол.

В началото на май гранични полицаи задържаха камион, пълен с контрабандни цигари, край Дунав мост при Русе.

