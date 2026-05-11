Спорт:

Скрити в тайници: Митничари хванаха 1130 кутии контрабандни цигари

11 май 2026, 15:36 часа 184 прочитания 0 коментара
Снимка: МВР
Скрити в тайници: Митничари хванаха 1130 кутии контрабандни цигари

Митничари откриха общо 1130 кутии с нелегални цигари в тайници на три превозни средства при проверки в последните десетина дни на Дунав мост при Русе. Това съобщиха от митницата, цитирани от БТА. 

При първия случай мобилен екип на отдел "Борба с наркотрафика" и отдел "Рентгенови системи" в Митница-Русе е спрял за проверка лек автомобил с румънски регистрационен номер, управляван от турски гражданин. При огледа в специално изработен тайник са открити 810 кутии цигари, а в раницата на водача са намерени още 20 кутии с тютюневите изделия.

Още: Хванаха милион и половина къса контрабандни цигари

При друг случай за проверка е бил спрян товарен автомобил, излизащ от България. При огледа зад изолацията на пода на кабината от външната страна са открити 220 кутии с цигари.

Последният случай е отпреди два дни. За проверка бил спрян товарен автомобил. В естествени кухини в кабината на превозното средство са открити 80 кутии цигари, облепени с турски акцизен бандерол

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

В началото на май гранични полицаи задържаха камион, пълен с контрабандни цигари, край Дунав мост при Русе.

Още: Контрабанда на цигари е ощетила Гърция с 1 милиард евро

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Митници контрабандни цигари нелегални цигари тайник
Спасиана Кирилова
Спасиана Кирилова Редактор
Още от Крими
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес