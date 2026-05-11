Откраднал кола в Банско: 31-годишен мъж е задържан

Мъж на 31 години от Стара Загора е задържан във връзка с отнемане на чужд автомобил, съобщиха от Областната дирекция (OД) на МВР в Благоевград, цитирани от БТА.

В съобщението е допълнено, че след издирвателни мероприятия във връзка с получен сигнал за извършена кражба на лек автомобил “Шкода Фабия“, паркиран на улица в Банско, от работещите по случая полицейски служители автомобилът е открит и е задържан извършителят на деянието, който е на 31 години от град Стара Загора.

По искане на Районната прокуратура в Благоевград съдът взе мярка за неотклонение “задържане под стража“ спрямо мъжа, който е привлечен в качеството на обвиняем по досъдебно производство за незаконно отнемане на чужда движима вещ, съобщиха от Апелативна прокуратура – София.

От прокуратурата допълниха, че отнетият автомобил е собственост на семейство от Банско, а стойността на автомобила е 2500 евро.

Делото продължава под надзора на Районна прокуратура – Благоевград, пише в съобщението от държавното обвинение.

