Държавата плаща 200 000 лв. на бивш съветник на Румен Радев

Бившият съветник на президента Румен Радев - Пламен Узунов - е спечелил и на втора инстанция делото срещу прокуратурата за незаконното обвинение, повдигнато му през 2022 г. Апелативният съд е присъдил на Узунов 200 000 лева обезщетение за неимуществени вреди, след като в продължение на три години той беше разследван заедно с бизнесмена Пламен Бобоков. В крайна сметка прокуратурата сама се отказа да внесе делото в съда.

Определеното от апелативните магистрати обезщетение е двойно по-високо от сумата, присъдена на първа инстанция от Софийски градски съд през септември миналата година.

Това е втори съдебен акт срещу действията на прокуратурата по казуса с Узунов. Още през 2021 г. съдът обяви 24-часовото му задържане за незаконно. Още: Прокурорската акция в президентството произведе дело за шпионство в полза на ЦРУ

Сегашното решение задължава държавата да компенсира съветника на Румен Радев и за нарушената презумпция за невиновност. Според съда тя е била накърнена чрез публичните изявления на тогавашния главен прокурор Иван Гешев, както и чрез разпространяването на избрани откъси от чатове между Узунов и Пламен Бобоков.

Разследването срещу бившия президентски съветник беше за предполагаема търговия с влияние. То започна, докато прокуратурата работеше по друго дело срещу Бобоков.

По това време държавното обвинение публикува серия от разговори между двамата, свързани с искания за помилване на обвиняеми лица и случая с либийския кораб "Бадр". Още: 3 години "на трупчета": Осъдиха окончателно прокуратурата за делото срещу Бобоков и Узунов

През лятото на 2020 г. Иван Гешев разпореди и акция в сградата на президентството, включваща претърсвания и арести. Вместо очаквания ефект, действията на прокуратурата предизвикаха масови антиправителствени протести срещу кабинета на Бойко Борисов и тогавашния главен прокурор.