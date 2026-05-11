Съдия по делото "Гюров" стана зам.-министър на правосъдието

Премиерът Румен Радев назначи Ива Кечева за заместник-министър на правосъдието. Новината беше съобщена от правителствената пресслужба, без към момента да бъдат обявени официални мотиви, биография или ресорите, за които Кечева ще отговаря.

Назначението идва в момент, в който Министерството на правосъдието е сред ключовите ведомства заради очакваните промени в съдебната система, избора на нови ръководители в съдебната власт и засиления политически натиск около реформите в прокуратурата и Висшия съдебен съвет.

Казусът "Гюров"

Името на Ива Кечева не е широко познато в политическия живот, но тя има дългогодишен професионален опит в съдебната система. Тя стан известна през последните месеци покрай едно от най-коментираните дела - това на бившия подуправител на БНБ Андрей Гюров.

Кечева беше докладчик в петчленния състав на Върховен административен съд, който окончателно отказа да спре предварителното изпълнение на решението за освобождаването на Гюров като ръководител на управление "Емисионно" в централната банка. Така съдът потвърди, че той не може да се върне на поста си, докато продължава делото по същество.

Решението тогава предизвика сериозен обществен и политически интерес, тъй като случаят с Андрей Гюров се превърна в един от най-шумните кадрови сблъсъци около БНБ през последната година.