Полицията иззе смъртоносни дози фентанил: Зомби наркотикът се разпространява в София

Столичната дирекция на МВР е задържала смъртоносни дози фентанил в съботния ден. Задържано е лице, в което са намерени 19 дози фентанил, поясни по време на брифинг говорителят на Софийска районна прокуратура Николай Николаев. Той поздрави СДВР за акцията срещу зомби наркотика. "Като в събота държателят на този наркотик е обвинен, като лицето е задържано до 72 часа. Предстои внасяне на искане за мярка за неотклонение", заяви още Николаев.

Зомби наркотикът се разпространява в София

Припомняме, че по данни на СДВР към месец април на територията на София са задържани над 10 кг фентанил, като бяха за разпространението на този наркотик бяха задържани към онзи момент общо пет лица.

Това количество фентанил се равнява на около 40 000 дози, като една доза е средно 0,25 грама. Средната цена за грам - или за четири дози - е 50 евро. ОЩЕ: "Хора, пазете си децата": Фентаниловите зомбита - вече и в България (ВИДЕО)

Какво да знаем за фентанилът?

Фентанилът е мощен синтетичен опиоид, който има подобен ефект на естествените опиати (напр. морфин). В медицината се използва като силно обезболяващо чрез инжектиране, назален спрей или таблетка. Като наркотик, фентанилът е с изключително висок риск от предозиране и дори минимални количества могат да доведат до смърт. Многократно по-силен е от хероина и морфина, до настъпване на действието му има много по-кратко време. Предозирането с фентанил настъпва бързо, често без време за реакция. ОЩЕ: Минимални количества водят до смърт: СДВР е задържала над 10 кг фентанил от началото на годината