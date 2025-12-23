Лайфстайл:

Началникът на софийското Пето районно остава под домашен арест

23 декември 2025, 20:30 часа 173 прочитания 0 коментара
Началникът на софийското Пето районно остава под домашен арест

Началникът на софийското 5-то Районно полицейско управление Пламен Максимов остава под домашен арест. Това реши Апелативният съд във Велико Търново. Мярката беше наложена от Окръжен съд Ловеч, но днес това решение беше обжалвано от прокуратурата. Максимов е обвинен, че е участвал в организирана престъпна група за палежи, рекет и наркоразпространение, действала в София и Ловеч.

Още: Съдът пусна под домашен арест Росен Кръстев - Стъкларя

След близо 7 часа заседаване, апелативните съдии пуснаха под домашен арест с електронна гривна и един от мъжете, сочени за лидери на бандата - Росен Кръстев - Стъкларя. В момента продължава гледането на мярката и на втория полицейски служител, който също е сред обвиняемите.

Апелативният съд трябва да реши дали промени мерките и на останалите двама задържани по случая, като това се очаква да стане късно през нощта.

Още: Съдът гледа мярката на шефа на 5 РПУ София Пламен Максимов

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Елин Димитров
Елин Димитров Отговорен редактор
Домашен арест съд Пламен Максимов
Още от Крими
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес