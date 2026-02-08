БСП досега играеше по свирката на Пеевски

Думите от заглавието са на съпредседателя на "Да, България" и депутат от ПП-ДБ Ивайло Мирчев пред БНР. ДБ ще наблюдава какво ще направи БСП с председател Крум Зарков по темата за Борислав Сарафов, за Изборния кодекс и за охраната на Бойко Борисов и Делян Пеевски. Още: Крум Зарков има характер и иска промяна на правосъдието ни: Анализ на Полина Паунова

Другото предизвикателство пред БСП с Крум Зарков е икономическото мнозинството в Столичния общински съвет (СОС). С избора на Крум Зарков предстои да видим дали групата на БСП ще продължи да танцува по музиката на Борисов и Пеевски, посочи Ивайло Мирчев. Той добави, че от другата седмица ще си проличи дали БСП прави завой в политиката си или продължава както досега.

Опонент или партньор ще е Румен Радев?

Ивайло Мирчев заяви още, че на предсрочните парламентарни избори Румен Радев ще е опонент и разрушаване на модела Борисов-Пеевски. Дали Радев мисли така предстои да разбере. Това заяви пред БНР съпредседателят на "Да, България" Ивайло Мирчев.

Според него изборът на Крум Зарков поставя доста интересни предизвикателства и трябва да се види дали парламентарната група на БСП ще продъжли да танцува по музиката на Борисов и Пеевски.

Ивайло Мирчев заяви, че ако обществото не иска да има коалиция, трябвало да даде 121 депутати на ПП-ДБ. Мирчев заяви, че докато Бойко Борисов е начело на ГЕРБ няма да има разговори за управленско мнозинство. ДБ няма да разговаря за управленско мнозинство и с ДПС-Ново начало, и с "Възраждане".

