Къща горя край Бургас: Собственикът едва се спаси

Пожар е горял снощи в бургаското село Гюльовца в частна къща, съобщиха от областната дирекция на МВР в Бургас. Инцидентът е станал около 20.30 часа, тогава в Районно управление - Несебър е получено съобщението за пожара. 69-годишният собственик на къщата едва се е спасил, като след инцидента е леко пострадал. След преглед в УМБАЛ – Бургас е освободен за домашно лечение.

Щетите от пожара

От пожара изгоряло кухненското помещение. Към момента причината за възникване на инцидента не е установена. По случая е образувано досъдебно производство.

Последните по-сериозни пожари

Припомняме, че вчера при пожар в помещение на партерен етаж на жилищна сграда в ж.к. "Лозенец" в София загина 42-годишна жена.

На 26 декември, в 10:52 часа в Районната дирекция (РД) ПБЗН в Шумен е получен сигнал за пожар в къща в село Трем, община Хитрино, област Шумен. Произшествието е ликвидирано с три пожарни автомобила от РДПБЗН-Шумен. Загинала е жена на 85 г.

Същия ден в 17:31 часа в РДПБЗН-Силистра е получен сигнал за пожар в къща в с. Нова Черна, община Тутракан, област Силистра. Огънят е загасен с един пожарен автомобил от Районна служба ПБЗН-Тутракан. Загинала е жена на 63 г. ОЩЕ: Трагедия: Две жени загинаха при пожари в Шумен и Силистра