Неидентифициран дрон изплува между Царево и Варвара

Неидентифициран дрон се е появил в морето между Царево и Варвара. Към мястото пътува специализиран екип на Военноморските сили, който трябва да извърши оглед и да установи какъв е обектът. Информацията е потвърдена за bTV от пресцентъра на Министерството на отбраната. За момента няма информация какъв тип е дронът, дали е цял, или е на части и дали представлява опасност за населението.

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По установения протокол районът се обезопасява, а специалистите извършват разузнаване, идентификация и оценка на риска. След това се взема решение дали обектът може да бъде изваден и транспортиран, или трябва да бъде обезвреден на място.

Припомняме, че само преди дни Военноморските сили реагираха по два други сигнала за части от безпилотни летателни апарати, открити по Черноморието - между Албена и Кранево и в района на "Ракитника" край Варна. При единия от случаите обектът беше определен като дрон-примамка без наличие на взривно вещество на борда.