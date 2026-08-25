Ужасяващо: Русия подготвя супероръжието "Летящият Чернобил"? (ВИДЕО)

Има опасения, че руският диктатор Владимир Путин се готви за ужасяващо изпитание на своето опасно ядрено супероръжие "Летящият Чернобил". Наплив на самолети, събиращи се в Арктика, предизвика опасения, че тиранинът може да изстреля крилатата ракета, която се захранва от собствен атомен реактор. Кремъл отдавна възхвалява "непобедимата" ракета "Буревестник", която носи ядрена бойна глава и според информациите се гордее с "неограничен обсег", пише "The Sun".

Според анализатори това означава, че тя би могла да порази Великобритания, ако Путин някога реши да нанесе удар срещу Запада. Спътникови снимки от последните няколко седмици показват, че мощни самолети на Москва се насочват към архипелага Нова Земля в Арктика.

⚠️ Is Russia preparing its “Flying Chernobyl”? The aggressor’s terrifying new superweapon



Aircraft used to track missile trajectories and measure radiation have been deployed to Novaya Zemlya, home to Russia’s main nuclear testing site — just as they were ahead of previous tests… pic.twitter.com/C9OCq72pV1 — NEXTA (@nexta_tv) August 25, 2026

В този регион вече са провеждани изпитания на "Буревестник", а в периода между 1955 и 1990 г. той е бил използван от Съветския съюз като един от основните му ядрени обекти. Това включваше детонацията през 1961 г. на най-голямото ядрено оръжие, тествано някога – водородната "Цар бомба" AN602 с мощност 50 MT.

Тази седмица два специализирани самолета Ил-976 SKIP, използвани за наблюдение на траекториите на ракетите и събиране на данни от изпитанията, според информациите са пристигнали във военновъздушната база Рогачево, пише "The Sun". Снимки от архипелага вече показват самолет за ранно предупреждение "А-50У", четири военни транспортни самолета "Ан-26", един "Ан-74" и няколко хеликоптера на базата. Граждански кораби, които преди това са участвали в ракетни изпитания, също са заели позиции в Баренцово и Карско море около изпитателния полигон "Панково".

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Кремъл, който и преди се е хвалил с изстрелването на "Буревестник", все още не е потвърдил, нито е опровергал опасенията за предполагаемото изпитание. Норвежкият анализатор по въпросите на отбраната Торд Аре Иверсен обаче твърди, че сателитните снимки са ясен признак. Според него те следват същия модел, наблюдаван при предишни изпитания на експерименталната крилата ракета 9М730 на Путин.

В интервю за руското издание на "The Insider" той заяви: "Сега изглежда, че всичко е готово за реални летателни изпитания на "Буревестник".

Изпитания - хвалби, изпитания - хвалби

Според информациите ракетата е била изпитана до 14 пъти досега, но успешно само 2 пъти – през 2022 и 2025 г. Миналата година при предполагаем успешен старт на ракетата оръжието е изминало 14 000 км за 15 часа, заяви генерал Валерий Герасимов, началник на руския генщаб.

Герасимов добави: "По време на полета ракетата е изпълнила всички предвидени вертикални и хоризонтални маневри, демонстрирайки високите си способности за избягване на ракетни и противовъздушни системи."

Предишното изпитание през 2022 г. продължи само 2 минути.

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Зловещото прозвище "Летящият Чернобил" произтича от аварията в атомната електроцентрала в Чернобил през 1986 г., която причини необратими щети в целия Съветски съюз. Експертите се опасяват, че евентуални бъдещи тестове или реално използване на оръжието биха могли да доведат до подобна радиоактивна катастрофа поради неговия атомен реактор.

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