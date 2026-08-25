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Федоров атакува управлението на Зеленски: Губим войната, а можем да я спечелим

25 август 2026, 20:09 часа 619 прочитания 0 коментара
Снимка: president.gov.ua
Федоров атакува управлението на Зеленски: Губим войната, а можем да я спечелим

Украйна "постепенно и бавно губи" войната с Русия и за да промени това, има съвсем кратък прозорец от време. Това заяви бившият украински министър на отбраната и бивш украински министър на дигитализацията и цифровизацията Михайло Федоров пред Reuters.

Според Федоров, Украйна все още може да обърне хода на войната, но трябва да направи големи стратегически промени в рамките на няколко месеца. Нямаме цялостен план за момента, с който да променим нещата, казва бившият министър.

"Вече съществуват технологии, които биха могли напълно да спрат руснаците", каза той, твърдейки, че Киев не успява да ги приложи в голям мащаб. Съгласно думите на Федоров, причините за това са корупцията и мрежи на влияние в Украйна, които получават подкрепа от властта.

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Същевременно украинската президентска канцелария отговори на думите на Федоров така: Той гледаше позитивно на развитието на войната, докато беше министър - сега единственото, което се промени, е, че той вече не е министър.

"Определено бих започнал с благодарност към Илон Мъск за това, с което вече помогна на страната ни, като изключи Starlink за Русия и позволи на нас да го ползваме в окупираните от Русия територии. Много компании от орбитата на Илон Мъск ни помагат. Ерик Шмит, Microsoft, Google - и те ще инвестират в нашата победа. И ние трябва да поддържаме връзка с тях, независимо от позицията ми, и аз трябва да поддържам връзка с тях от името на страната си", заяви Федоров пред BBC.

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Ивайло Ачев
Ивайло Ачев Редактор
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