Федоров атакува управлението на Зеленски: Губим войната, а можем да я спечелим

Украйна "постепенно и бавно губи" войната с Русия и за да промени това, има съвсем кратък прозорец от време. Това заяви бившият украински министър на отбраната и бивш украински министър на дигитализацията и цифровизацията Михайло Федоров пред Reuters.

Според Федоров, Украйна все още може да обърне хода на войната, но трябва да направи големи стратегически промени в рамките на няколко месеца. Нямаме цялостен план за момента, с който да променим нещата, казва бившият министър.

"Вече съществуват технологии, които биха могли напълно да спрат руснаците", каза той, твърдейки, че Киев не успява да ги приложи в голям мащаб. Съгласно думите на Федоров, причините за това са корупцията и мрежи на влияние в Украйна, които получават подкрепа от властта.

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Същевременно украинската президентска канцелария отговори на думите на Федоров така: Той гледаше позитивно на развитието на войната, докато беше министър - сега единственото, което се промени, е, че той вече не е министър.

"Определено бих започнал с благодарност към Илон Мъск за това, с което вече помогна на страната ни, като изключи Starlink за Русия и позволи на нас да го ползваме в окупираните от Русия територии. Много компании от орбитата на Илон Мъск ни помагат. Ерик Шмит, Microsoft, Google - и те ще инвестират в нашата победа. И ние трябва да поддържаме връзка с тях, независимо от позицията ми, и аз трябва да поддържам връзка с тях от името на страната си", заяви Федоров пред BBC.

Former Ukrainian Minister of Defense Fedorov:



I would definitely start by thanking Elon Musk for what he already helped our country with, by switching off Russia’s Starlinks, when he allowed to switch on Starlinks over the temporarily occupied territories.



Lots of companies… pic.twitter.com/jymTmAe7eE — Clash Report (@clashreport) August 25, 2026

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