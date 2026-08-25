Кабинетът "Радев":

Тагарев: Радев, Йотова & Co - дребни, мизерни душици

25 август 2026, 19:35 часа 912 прочитания 3 коментара
Снимка: БГНЕС
Тагарев: Радев, Йотова & Co - дребни, мизерни душици

"Радeв, Йoтова & Co., че няма да отидете в Киев е ясно, че ни извадихте от Коалицията на желаещите -- единственият формат, който действително се стреми към намирането и има някакъв шанс за постигане на мирно решение на войната -- вече знаем. Но да не изпратите нито един министър, заместник-министър или директор на отбелязването в София на 35 години от възстановяването на независимостта на Украйна е пълно морално падение.". Това написа бившият министър на отбраната в кабинета на Николай Денков Тодор Тагарев в своята Facebook страница.

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Мнението му бе по повод 35-годишнината от възстановяването на независимостта на Украйна, отбелязана на 24 август 2026 г. На тази дата през 1991 г. Украйна се превръща от постсъветска република в укрепена и устойчива европейска демокрация, изкована чрез исторически революции и продължаваща отбрана на фронтовата линия.

Тодор Тагарев завършва красноречивата си публикация категорично: "Но сигурно на празника на Северна Корея или Иран ще осигурите присъствие. Да не говорим за руzzкото посолство, където ще се построи целия кабинет. Дребни, мизерни душици."

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Яна Баярова Редактор
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