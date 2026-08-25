Беглецът Стоян Колев е обявен за общодържавно издирване

Беглецът Стоян Колев, който наруши наложената му мярка "домашен арест", е обявен за общодържавно издирване. Това стана ясно от съобщение на Районната прокуратура в Пазарджик, цитирано от NOVA. В информацията се казва, че е поискана по-тежка мярка за неотклонение на 39-годишния Колев. Държавното обвинение е внесло в Районния съд предложение домашният арест да бъде заменен със "задържане под стража", като съдът ще разгледа искането на 26 август, предаде кореспондентът на БТА в Пазарджик Гергана Куртакова.

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Припомняме, че по-рано днес, часове след като избяга от жилището си в бургаския квартал "Славейков", където беше поставен под домашен арест, инфлуенсърът и тиктокър Стоян Колев се появи на живо в TikTok. Във видеото той твърди, че се намира извън България, но няма ясни знаци и потвърждение, че това е така. "Аз съм извън държавата, яжте ми *** и прокурорите, и съдията, и полицаите, и докторите", заявява Колев, като за кратко показва и малка брадвичка.

За какво е подсъдим Колев

Снимка: Stoyan Kolev/Instagram

39-годишният инфлуенсър беше предаден на съд на 12 август за няколко деяния. Според обвинението на 16 юни той е шофирал агресивно и с висока скорост по автомагистрала "Тракия" в районите на София и Пазарджик. При движението си е приближавал опасно други автомобили, присветвал е с фарове и е размахвал въздушна пушка.

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Колев е подсъдим и заради поведението си на 19 юни в Съдебната палата в Пазарджик. След като му е била определена мярка "задържане под стража", той според обвинението е викал и използвал нецензурни изрази пред граждани и съдебни охранители.

Срещу него има обвинение и за управление на автомобил след употреба на кокаин, установено с химикотоксикологично изследване.