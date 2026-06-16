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Нов документ осветява прокурорски връзки в скандала "Нотариуса"

16 юни 2026, 10:00 часа 1102 прочитания 1 коментар
Снимка: АКФ и БГНЕС. Колаж: Аctualno.com
Нов документ осветява прокурорски връзки в скандала "Нотариуса"

В разгара на скандала около Мартин Божанов - Нотариуса, Инспекторатът към Висшия съдебен съвет е извършил мащабна проверка срещу тогавашния административен ръководител на Софийската районна прокуратура Невена Зартова и нейния заместник Борислав Георгиев. Това разкрива документ, който Actualno.com получи от свои източници. Той разкрива как инспекторите са проверявали твърдения за натиск върху прокурори, за влияние върху конкретни преписки и за евентуални връзки с кръга около Божанов.

В крайна сметка ИВСС не открива достатъчно доказателства, че Зартова и Георгиев са упражнявали натиск, заплахи, стимули или неправомерно влияние при изпълнение на служебните си задължения. Проверката е прекратена, а Инспекторатът приема, че липсват основания за дисциплинарна отговорност по посочените текстове от Закона за съдебната власт.

До този извод обаче се стига след месеци проверки, разпити и събиране на информация от множество институции и участници в скандала. Още: Излиза от страната с Нотариуса и харчи повече, отколкото печели: Вътрешен документ разкрива историята на скандална съдийка

Началото

Проверката е образувана след медийни публикации от февруари 2024 г. с твърдения, че Нотариуса е рекетирал гръцки бизнесмени. В материала се цитират твърдения на гръцкия предприемач Йоаким Каламарис, според които Невена Зартова и Борислав Георгиев са покровителствали действия срещу него и негови съдружници.

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По същото време Каламарис излезе публично с твърдения, че срещу него са били повдигнати необосновани обвинения, а наложените мерки за неотклонение са били несъразмерно тежки. Той директно посочва Борислав Георгиев като прокурора, под чието ръководство се е движил случаят. Още: Изтекли срокове спасили Сарафов от дисциплинарна проверка по "Осемте джуджета", разкриват документи

Именно тези твърдения стават повод Инспекторатът на ВСС да започне проверка дали ръководството на Софийската районна прокуратура е използвало институционалната си власт в интерес на кръга около Мартин Божанов.

Ключовата преписка в СГП

Централно място в доклада заема прокурорска преписка №9076/2022 г. по описа на СРП.

Според събраните материали именно около нея възникват съмненията за евентуален натиск върху наблюдаващи прокурори и за намеса в разследването. Инспекторите проследяват хронологично развитието на преписката, анализират постановленията по нея, изискват вътрешни документи и проверяват действията на всички прокурори, участвали в работата по случая. Още: Черно на бяло: Документ разкри как прокуратурата "изпра" Сарафов и Русинова от "Осемте джуджета"

Проверката стига дори до детайли като начина на разпределяне на материалите, указанията по разследването и комуникацията между административното ръководство и наблюдаващите прокурори.

Записът "Говорим си с Господ"

Към материалите по проверката е приложено и разследването на Антикорупционния фонд, известно с репликата "Говорим си с Господ".

В него човек, идентифициран от АКФ като адвокат Емил Писков, обсъжда възможности за влияние върху наказателни производства и споменава контакти във властта. Докладът на ИВСС изрично отбелязва, че тези материали са били анализирани в хода на проверката. Инспекторите разглеждат и връзките между участниците в записа, Нотариуса и адвокатския кръг около него.

За целите на проверката са събрани обяснения от широк кръг лица.

Сред тях са прокурори от Софийската районна прокуратура, адвокатите Велимир Атанасов (който според Каламарис е любовник на Зартова, бел. ред.) и Емил Писков, служители на съдебната система, журналисти и участници в конкретните производства.

Особен интерес представляват показанията на прокурори, работили по преписката срещу гръцките бизнесмени. Част от тях заявяват, че не им е известно върху тях да е оказван натиск от страна на Невена Зартова или Борислав Георгиев. Други обясняват подробно как са протичали процесуалните действия по случая.

Инспекторатът проверява и твърденията дали административното ръководство е влияело върху избора на наблюдаващи прокурори или върху решенията им по конкретни дела. Още: АКФ: Съдия от кръга на Нотариуса е гледала дело на съпругата му (СНИМКИ)

Любопитен детайл от документа е, че ИВСС изпраща запитвания до медии във връзка с публикациите за Нотариуса. Инспекторите кореспондират с BIRD, Нова телевизия и други медии, като търсят информация за източниците на публикуваните твърдения и за обстоятелствата около тяхното разгласяване.

Познанството с човек на Нотариуса

Проверката се развива на фона на сериозни сътресения в Софийската районна прокуратура след убийството на Мартин Божанов през февруари 2024 г.

Под натиска на общественото внимание и започналите проверки Невена Зартова подаде оставка като административен ръководител на СРП. Малко след това оставки подават и четиримата ѝ заместници, сред които Борислав Георгиев.

Тогавашният изпълняващ функциите главен прокурор Борислав Сарафов разпорежда серия проверки в прокуратурата, а темата влиза и в парламентарната комисия, създадена да разследва влиянието на Нотариуса и бившия следовател Петьо Еврото върху съдебната система.

Покрай скандала Невена Зартова публично потвърждава, че поддържа приятелски отношения с адвокат Велимир Атанасов, чието име многократно се появява в публикации, свързани с кръга около Мартин Божанов. В същото време тя категорично отрича да е познавала Нотариуса или да е участвала в каквито и да било схеми за влияние върху дела и прокурорски преписки.

Тези обстоятелства също са обсъждани в публичното пространство и стават част от контекста, в който се извършва проверката.

Изводите

След анализ на всички събрани доказателства, документи, свидетелски показания и медийни публикации Инспекторатът стига до заключението, че липсват достатъчно данни Невена Зартова и Борислав Георгиев да са извършили нарушенията, за които са били проверявани. Още: Бизнесменът Йоаким Каламарис, рекетиран от Нотариуса, осъди прокуратурата на първа инстанция

Според документа не е установено те да са упражнявали натиск, заплахи, стимули или неправомерно влияние върху прокурори във връзка с преписката срещу гръцките бизнесмени или други производства. Проверката е прекратена с решение на ИВСС, прието единодушно през юни 2024 г.

Така, поне според официалните констатации на Инспектората, една от най-шумните проверки, произтекли от скандала около Мартин Божанов-Нотариуса, приключва без установени дисциплинарни нарушения. Самият доклад обаче показва колко дълбоко подозренията за влияние на кръга около Нотариуса са проникнали в съдебната система.

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Ивайло Анев
Ивайло Анев Редактор
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