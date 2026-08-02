БАБХ се разправи с Черноморието: Затворени са над 30 обекта, наложени са над 120 акта за нарушения

По Черноморието са извършени над 2000 проверки, 40 от тях са направени в детски лагери. Затворени са над 30 обекта, като само 6 са производствени предприятия, останалите са обекти за търговия на дребно. Наложени са над 120 акта за нарушения и над 900 предписания. Това съобщи директорът на дирекция „Контрол на храните” в БАБХ д-р Кремена Стоева в ефира на Нова телевизия. Още: Имитиращи продукти с изтекъл срок на годност: БАБХ спря 5 тона храни

Извършени са над 2000 проверки

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Основните нарушения са свързани с етикетирането - липсва информация и за срока на годност, липсва маркировка за проследяване, съхраняване на храните при неподходящи температури.

Един от затворените обекти, който още не пуснат в действие, е кухненският блок на хотела в Равда, при който от БАБХ установиха сериозни несъответствия с изискванията за безопасност на храните, допълни експертът.

В Бургаска, Варненска и Добричка области има затворени от БАБХ обекти.

"Хората трябва да пазаруват от регламентираните търговски обекти – които са регистрирани и са в системата на контрол. Аз не бих се притеснила за качеството, което имат храните в такива търговски обекти", посочи Стоева.

„Търговците на морето, които продават сладоледи, гевреци, царевица и други на морето, също са проверявани, някои са регистрирани. Но все пак гражданите трябва да внимават с тези храни – те трябва да са покрити, поставени в кутии. Хората трябва да внимават и с личната си хигиена, когато се хранят на плажа”, допълни още тя.

Във връзка с установените в склад край Подгумер 19 тона пилешко месо и 16 тона масло негодни за консумация Стоева обясни месото по етикет е било предназначено за храна за животни. Цялото количество още е в обекта и не е разпространено по-нататък. За маслото каза, че то е годно за човешка консумация. Цялото постъпило в склада количество е било 21 тона, следователно около 4 тона са стигнали до пазара. Установено е кои търговци са го закупили, взети са проби от него и се очакват резултатите. На този етап няма данни въпросното масло да крие риск, в срок на годност е, има информация за проследяване на производителя и търговците.

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