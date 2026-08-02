Лионел Меси отново озари МЛС, Левандовски наказа бивш вратар на Лудогорец

Големите звезди заблестяха на американска земя. След загубения финал на Мондиала в САЩ, Лионел Меси се завърна към клубните си задължения с Интер Маями. Аржентинската легенда доказа, че е готов за новия сезон, след като се разписа във вратата на Кълъмбъс Крю при равенството 2:2. Другият гол за "чаплите" бе дело на Луис Суарес, докато новото попълнение Каземиро разочарова в дебюта си, отбелязвайки си автогол. Това лиши Интер от възможността да оглави класирането в Източната конференция.

Левандовски откри головата си сметка в МЛС

Междувременно бившият нападател на Барселона Роберт Левандовски вкара два гола в домакинския си дебют за Чикаго Файър в Мейджър Лийг Сокър и те се оказаха решаващи за победата на тима с 2:1 над Шарлът. Полският голмайстор се разписа във вратата, пазена от бившия вратар на Лудогорец Кристиан Кахлина. Също така това се превърна и в първа победа за тима на Чикаго от преди прекъсването заради Световното първенство. По този начин "червените" се доближиха на точка от топ 3 в Източната конференция.

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Мюлер също спаси своя тим

Друга европейска звезда и легенда на Байерн Мюнхен Томас Мюлер също спаси своя тим от поражение срещу ФК Лос Анджелис. Той реализира късна дузпа, с която Ванкувър Уайткапс се поздрави с точка от равенството 1:1 в дербито на върха в Западната конференция. След тази среща двата тима остават на първите две места на Запад с по 34 точки и по-добра голова разлика за Ванкувър.

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