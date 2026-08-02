Руският патриарх, когото Радев спаси от санкции, нарече ядреното оръжие "Божия благодат". Армията на Путин се оказа раздрънкан "Москвич" (ОБЗОР - ВИДЕО)

Патриарх Кирил - главата на Руската православна църква, спасена от санкции на Европейския съюз благодарение на българския премиер Румен Радев - определи създаването на съветската атомна бомба като акт на „Божията благодат и милост“ към Русия. Той направи изявлението на 1 август след литургия в манастира „Света Троица – Серафим-Дивеево“, посветена на празника на откриването на мощите на Серафим от Саров. Проповедта беше публикувана на официалния уебсайт на Московската патриаршия.

Още: Ирония: България спаси патриарх Кирил и лицето на "Лукойл", след като те вече бяха спасени

Кирил, който е бивш агент на КГБ, заяви, че учените, работещи в Саров, са създали „нашата руска атомна бомба“. Той твърди, че оръжието е осуетило плановете на враговете, които са се стремили да „унищожат и поробят“ страната.

❗️ “The creation of nuclear weapons was part of God’s plan”



“This is how, through the work of scientists, engineers and workers… God’s grace and mercy were undoubtedly bestowed upon our country,” Patriarch Kirill claimed.



Apparently, weapons of mass destruction are now… pic.twitter.com/zxsFTggdOw — NEXTA (@nexta_tv) August 1, 2026

Главата на Руската православна църква свърза успеха на съветската ядрена програма и с религията. Той заяви, че не е случайно, че оръжието е разработено в Саров, където се е молил Серафим. Според Кирил някои православни физици споделят това мнение. Саров - затворен град, известен като Арзамас-16 по време на съветската епоха - се превърна в един от водещите центрове за разработка на ядрени оръжия в СССР. Там през 1946 г. е създадено Конструкторско бюро №11, известно днес като Руски федерален ядрен център.

Първата съветска атомна бомба, RDS-1, е изпитана на полигона в Семипалатинск, Казахстан, на 29 август 1949 г. Изпитанието слага край на монопола на САЩ върху ядрените оръжия и бележи началото на ядрената конфронтация между двете страни по време на Студената война.

Наскоро българският премиер Румен Радев заговори за потенциална ескалация на войната в Украйна с използване на ядрени оръжия - точно в период, в който диктаторът Владимир Путин е притиснат до стената, а украинските сили си връщат позиции на фронта и рушат икономиката на Руската федерация с постоянни удари надълбоко: Радев се страхува от ядрена война. ПП: Гундяев ли му каза? (ВИДЕО).

САЩ предават на Европа групата за военна помощ за Украйна в рамките на НАТО, Израел е спрял "Железен купол" за Киев

Що се отнася до мирните преговори, за които и Радев настоява, но така и не посочва при чии условия да се водят те, държавният секретар на САЩ Марко Рубио заяви, че Вашингтон ще се опита през следващите седмици да възобнови дискусиите между Украйна и Русия и да потърси начин за прекратяване на войната. Той отбеляза, че и двете страни имат ясно определени „червени линии“, и предупреди, че е малко вероятно да се постигне пробив, докато позициите им не се сближат - нещо, което заяви и президентът на Щатите Доналд Тръмп по-рано.

Пентагонът пък предава ръководството на групата за координация на военната помощ за Украйна в рамките на НАТО на европейски съюзник, което бележи поредна стъпка в усилията на администрацията на Тръмп да намали военната роля на САЩ в Европа. Очаква се подкрепата за Украйна да продължи, но някои украински официални лица изразяват опасения, че загубата на прякото ръководство от страна на САЩ може да забави помощта и да ограничи достъпа до американски разузнавателни данни и логистична подкрепа, пише Politico.

Още: "Трябва да бъдем много внимателни": Тръмп дава заден за ракетите Patriot за Украйна?

The Washington Post също излезе с важна информация - че през 2023 г. сега вече покойният сенатор от Републиканската партия Линдзи Греъм е настоявал да бъдат изпратени финансирани от САЩ пускови установки от системата за противовъздушна отбрана „Железен купол“ в Украйна за защита срещу руски атаки. Израелският министър-председател Бенямин Нетаняху обаче блокирал тази инициатива, позовавайки се на споразумение за съвместно производство, което дава на Израел правото на последна дума по отношение на всяко прехвърляне на системата.

In 2023, the late Republican Sen. Lindsey Graham pushed to send U.S.-funded Iron Dome batteries to Ukraine to defend against Russian attacks.



Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu blocked the move, citing a joint-production agreement that gives Israel final say over any… pic.twitter.com/2c5sGpdZzZ — Clash Report (@clashreport) August 1, 2026

Днес Украйна изпитва критична нужда от ПВО - отбеляза го за пореден път и президентът Володимир Зеленски. Във вечерното си видеообръщение на 1 август той призова партньорите на Киев да предоставят допълнителни ракети „Пейтриът“ (Patriot), като заяви, че противоракетните оръжия трябва да служат за защита на хората, а не да стоят на склад. Отбеляза, че всеки ден без такава подкрепа дава на Русия още една възможност да убива. Зеленски призова също така за по-широки санкции срещу компании и лица, подкрепящи производството на руски балистични ракети, както и за усилия за възстановяване на повредените нефтопреработвателни заводи: Русия е изстреляла рекорден брой ракети срещу Украйна през юли.

Zelensky urged partners to provide additional Patriot interceptor missiles, saying anti-ballistic weapons should protect people rather than remain in storage. He said every day without such support gives Russia another opportunity to kill. Zelensky also called for wider sanctions… pic.twitter.com/vFNdfDpjW4 — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) August 1, 2026

Същевременно Тръмп, който даде на задна за лиценза за Украйна да произвежда сама ракети "Пейтриът", заяви, че Украйна разполага с богати запаси от редкоземни минерали, и определи споразумението между двете страни в областта на минералите като „доста добра сделка“. Той посочи, че съгласно споразумението САЩ можели да „вземат почти всичко, което пожелаят“, и че страната ще има достъп до тези ресурси, когато пожелае - пореден пример как републиканецът притиска жертвата във войната, когато му е изгодно.

Trump said Ukraine has rich rare earth mineral reserves and described the US-Ukraine minerals agreement as "a pretty good deal." He said the United States can "take almost anything we want" under the agreement and that the US could access those resources whenever it chooses.… pic.twitter.com/5YESK4IcCj — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) August 1, 2026

Украйна търси британски ракети „Метеор“ за изтребителите „Грипен“, с които да противодейства на руски самолети, пренасящи контролирани авиобомби, заяви и.д. министър на отбраната Евген Хмара. Украинските власти обсъдиха също възможното участие на Великобритания в проекти за противоракетна отбрана, допълнителни ракети за противовъздушна отбрана и системи за противодействие на руски дронове „Шахед“. Киев предложи последните да бъдат финансирани чрез приходи от замразени руски активи.

Още: Анализ: Русия и Украйна вървят към максимална ескалация, а това е опасно за целия свят

Бившият украински министър на отбраната Михайло Федоров заяви пред The New York Times, че преориентирането на Украйна към безпилотни летателни апарати, роботи и водене на война с помощта на изкуствен интелект ще продължи въпреки уволнението му. Федоров посочи, че автономните системи трябва все повече да заменят войниците на бойното поле, и изтъкна, че технологичната трансформация на въоръжените сили вече е твърде напреднала, за да бъде обърната, дори и ако темпото на нейното внедряване се забави. Той също така заяви, че няма да се присъедини към политическата опозиция по време на войната.

Още: Украйна отмъщава? Ресторант в Москва, пълен с висши руски генерали, хвръкна във въздуха (ВИДЕО)

Войната в Украйна: развитие на бойните действия

Вече 82 поредни денонощия интензивността на сухопътните бойни действия на фронта в Украйна е на нечуваното ниво от над 200 бойни сблъсъка за 24 часа – това е официалната информация на украинския генщаб. На 1 август е имало 234 бойни сблъсъка спрямо 243 на 31 юли. Руснаците са хвърлили 298 контролирани авиационни бомби (КАБ), което е със 72 повече спрямо предишното денонощие. Артилерийският им обстрел е бил в мащаб 3343 изстреляни снаряда, като тук разликата е с около 50 нагоре на дневна база. Руската армия е използвала 11 083 FPV дрона, което е с около 900 повече спрямо предното денонощие, сочат обобщените данни от сутрешната сводка на украинския генщаб.

В Покровското направление е било най-горещо - Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) съобщават за 27 отблъснати руски пехотни атаки за денонощието, осъществени там. В направлението от Торецк към Константиновка, североизточно от Покровск, са били организирани 19 руски пехотни нападения. В района на Гуляйполе, Запорожка област, е имало 14 руски пехотни атаки. В Славянското направление са извършени 18 руски щурма, а в съседното от север Лиманско направление – 16. В Купянското направление не е имало руски пехотни атаки за денонощието. В Южнослобожанското направление (Харковска област) са станали 21 руски пехотни нападения, всички от които са били отблъснати от ВСУ, гласи официалната украинска информация.

Operators from the 1st Separate Special Purpose Detachment Omega used Vampire heavy bombers against Russian positions. The unit said repeated drops dismantled shelters, damaged fortifications and struck enemy personnel. #Ukraine pic.twitter.com/kvfz8VRLoU — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) August 1, 2026

Още: "Ако бях Тръмп, щях да убия Путин": Призив от влиятелен глас в САЩ. Вашингтон и Киев с нова игра на "карти" - за Patriot и Starlink (ОБЗОР - ВИДЕО)

Темпото на настъплението на руските сили в Украйна остава ниско два месеца и половина след началото на руската пролетно-лятна офанзива от 2026 г., която не е успяла да постигне никакви оперативно значими успехи, анализира американският мозъчен тръст Институт за изучаване на войната (ISW). Вашингтонският тинк танк, който следи всичко на фронта с помощта на геолокализирани кадри, е установил данни, въз основа на които може да се прецени, че през юли руските сили са напреднали с 37,85 квадратни километра територия в Украйна, което прави средно 1,22 кв. км на ден. Месечният темп на напредване на Русия не се е променил значително от февруари 2026 г. насам, преди началото на пролетно-лятната офанзива, която започна в средата на март.

През юли 2026 г. руските сили са проникнали в по-голяма територия, отколкото през последните месеци, като общо са напреднали или проникнали в около 121,56 квадратни километра земя (т.е. тук се броят и инфилтрациите до определени позиции, без да е осъществен контрол над тези позиции). Дори темпът на напредване и проникване на Русия през юли е само част от темпа, отчетен миналия месец юли - през 2025 г., когато руските сили превзеха 455,74 квадратни километра. През юли 2026 г. руснаците се съсредоточиха върху провеждането на допълнителни мисии за проникване в Константиновка (Донецка област), но засиленото проникване не е довело все още нито до превземане, нито до постигане на каквито и да било оперативно значими цели там.

Още: Подчинение на Донбас с превземане на Славянск и Краматорск: Докъде стигна армията на Путин

Продължаващите украински контраатаки, украинската кампания за нанасяне на удари със среден обсег и украинското превъзходство в използването на дронове продължават да ограничават темпото на напредъка на Русия и способността ѝ да разгръща механизирана техника. През юли 2026 г. руските сили проведоха няколко механизирани атаки в изолирани райони на театъра на военните действия, но те не доведоха до значителни постижения. От няколко години Кремъл оптимизира руската армия за позиционна война, а не за маневрена война, но адаптациите на Украйна значително забавят руското настъпление през 2026 г. в сравнение с предишните години. Към момента няма признаци, че руските сили ще успеят да ускорят драстично настъплението си или да възстановят маневреността на бойното поле, гласи оценката на експертите от ISW.

Още: Руските новобранци в Украйна като еднодневки: ЦРУ със стряскащи данни колко дълго "живеят" (ВИДЕО)

Също така руските сили са претърпели през юли най-високия брой жертви за 2026 г. до момента, като плащат все по-висока цена за липсата на значително ускорение на настъплението. И това е така въпреки усилията на Кремъл за когнитивна война, целящи да опровергаят този факт. На 1 август украинският Генерален щаб съобщи, че през юли 2026 г. руските сили са претърпели 42 860 военни жертви (убити, тежко ранени и изчезнали - по класификацията на НАТО), което представлява нов месечен рекорд за войната. Данните на украинския Генерален щаб сочат, че руските жертви непрекъснато нарастват от февруари 2026 г. насам, когато руските сили са претърпели 26 090 военни жертви. Украинският президент Володимир Зеленски заяви на 31 юли, че руските сили вече имат почти 700 000 загинали в бой и около 1,6 милиона жертви общо (плюс изчезнали и толкова тежко ранени, че не могат да се върнат в бой) от февруари 2022 г. насам. Статистиката на украинския Генерален щаб за жертвите показва, че през юли 2026 г. руските сили са претърпели средно 353 жертви на квадратен километър завзета територия или земя, в която са проникнали. Числата са по-брутални, ако се вгледаме само във военните жертви за всеки квадратен километър завзета територия – шокиращите 1132 жертви.

Кремъл се опитва отчаяно да прикрие бавния си темп на напредък в Украйна чрез преувеличени твърдения за напредък, но дори и твърденият от Москва темп е само около темпото на ходене, гласи оценката на ISW.

Още: Какви са загубите на Русия и Украйна във войната: Зеленски с нови данни (ВИДЕО)

През нощта на 2 август (от 18:00 ч. на 1 август) Русия е атакувала Украйна със 133 ударни безпилотни летателни апарата от типа „Шахед“ (включително с реактивни двигатели), „Гербер“ и „Италмас“, с боеприпаси „Бандерол“ и дронове примамки. Според предварителни данни, оповестени от украинските ВВС към 08:00 часа, противовъздушната отбрана е свалила или неутрализирала с електронно заглушаване 109 въздушни цели в северната, южната и източната част на страната. Засечени са попадания на 24 ударни дрона на 19 места, както и падане на отломки от свалени дронове на още 3 локации. Две деца и един мъж са били ранени в Харков в резултат на руска атака през нощта, съобщи областната администрация.

Припомнете си какво се случи в Русия през изминалата нощ: Украйна удари рафинерията в Саратов за 15-и път през войната, подпали и пореден склад на "руския Amazon" (ВИДЕО).

*Заглавната снимка е генерирана с помощта на инструмента за изкуствен интелект (AI) ChatGPT.