ТВ програма: Спорт по телевизията днес - 02.08.2026

Телевизионната програма в неделя, 2 август, предлага на зрителите един изпълнен със спортни емоции ден. Любителите на спорта ще могат да проследят надпревари по тенис, футбол, волейбол, снукър, рали, падел, голф, колоездене, мотокрос и плувни спортове. Несъмнено гвоздеят в програмата ще бъде финалът на волейболната Лига на нациите между отборите на САЩ и Полша. Феновете на футбола, които чакат с нетърпения Топ 5 първенствата да се завърнат, ще могат да задоволят жаждата си с двубоите от третия кръг на Първа лига.

Какво можем да гледаме по телевизията днес, 2 август?

06:00 Тенис: ATP 250 Лос Кабос, финал - MAX Sport 1

09:00 Снукър: Шанхай Мастърс, финал - EUROSPORT

10:15 Суперкарс 2026 г.: Трето състезание в Пърт - MAX Sport 1

10:30 Световен рали шампионат: Финландия - MAX Sport 3

10:40 Волейбол - Лига на нациите: Словения – Япония, мач за 3-то място - MAX Sport 2

14:00 Голф: AIG Women's Open - MAX Sport 1

14:00 Премиер падел тур 2026, Претория – финал - RING

14:30 Волейбол - Лига на нациите: Словения – Япония, мач за третото място - MAX Sport 2

14:30 Колоездене: Обиколка на Дания, пети етап, мъже - EUROSPORT

14:30 Снукър: Шанхай Мастърс, финал - EUROSPORT 2

16:20 Автомобилизъм: GT World Challenge Europe – спринт - БНТ 3

16:30 Волейбол - Лига на нациите: Полша – САЩ, финал - MAX Sport 2

16:45 Колоездене: Тур дьо Франс, втори етап, жени - EUROSPORT

18:00 Тенис: ATP 1000 Монреал - MAX Sport 3

18:00 Мотокрос: Световен шампионат във Фландрия, MXGP, второ състезание - EUROSPORT 2

19:00 Футбол: Първа лига, Лудогорец - Ботев Враца - Диема Спорт

20:00 Голф: PGA тур, Рокет класик, четвърти ден - EUROSPORT 2

21:15 Футбол: Първа лига, ЦСКА - Дунав Русе - Диема Спорт

22:00 Европейско първенство по плувни спортове: скокове във вода, 1м трамплин, жени, финал - БНТ 3

00:00 Тенис: ATP 500 Вашингтон, финал - MAX Sport 3

ОЩЕ: ЦСКА - Дунав Русе: Кога и къде да гледаме двубоя от третия кръг на Първа лига?