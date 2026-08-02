ТВ програма: Спорт по телевизията днес - 02.08.2026

Телевизионната програма в неделя, 2 август, предлага на зрителите един изпълнен със спортни емоции ден. Любителите на спорта ще могат да проследят надпревари по тенис, футбол, волейбол, снукър, рали, падел, голф, колоездене, мотокрос и плувни спортове. Несъмнено гвоздеят в програмата ще бъде финалът на волейболната Лига на нациите между отборите на САЩ и Полша. Феновете на футбола, които чакат с нетърпения Топ 5 първенствата да се завърнат, ще могат да задоволят жаждата си с двубоите от третия кръг на Първа лига.
Какво можем да гледаме по телевизията днес, 2 август?
06:00 Тенис: ATP 250 Лос Кабос, финал - MAX Sport 1
09:00 Снукър: Шанхай Мастърс, финал - EUROSPORT
10:15 Суперкарс 2026 г.: Трето състезание в Пърт - MAX Sport 1
10:30 Световен рали шампионат: Финландия - MAX Sport 3
10:40 Волейбол - Лига на нациите: Словения – Япония, мач за 3-то място - MAX Sport 2
14:00 Голф: AIG Women's Open - MAX Sport 1
14:00 Премиер падел тур 2026, Претория – финал - RING
14:30 Волейбол - Лига на нациите: Словения – Япония, мач за третото място - MAX Sport 2
14:30 Колоездене: Обиколка на Дания, пети етап, мъже - EUROSPORT
14:30 Снукър: Шанхай Мастърс, финал - EUROSPORT 2
16:20 Автомобилизъм: GT World Challenge Europe – спринт - БНТ 3
16:30 Волейбол - Лига на нациите: Полша – САЩ, финал - MAX Sport 2
16:45 Колоездене: Тур дьо Франс, втори етап, жени - EUROSPORT
18:00 Тенис: ATP 1000 Монреал - MAX Sport 3
18:00 Мотокрос: Световен шампионат във Фландрия, MXGP, второ състезание - EUROSPORT 2
19:00 Футбол: Първа лига, Лудогорец - Ботев Враца - Диема Спорт
20:00 Голф: PGA тур, Рокет класик, четвърти ден - EUROSPORT 2
21:15 Футбол: Първа лига, ЦСКА - Дунав Русе - Диема Спорт
22:00 Европейско първенство по плувни спортове: скокове във вода, 1м трамплин, жени, финал - БНТ 3
00:00 Тенис: ATP 500 Вашингтон, финал - MAX Sport 3
ОЩЕ: ЦСКА - Дунав Русе: Кога и къде да гледаме двубоя от третия кръг на Първа лига?