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Борисов разкритикува ДБ за бюджета: Нарушен е законът, трябваше да сме заедно (ВИДЕО)

02 август 2026, 12:13 часа 975 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
Борисов разкритикува ДБ за бюджета: Нарушен е законът, трябваше да сме заедно (ВИДЕО)

Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов разкритикува „Демократична България“ за това, че не се подписаха под жалбите, които ГЕРБ и „Продължаваме промяната“ внесоха до Конституционния съд за бюджета. В ефира на bTV от „Демократична България“ Ивайло Мирчев обясни, че за неговата формация проблемите в бюджета са политически, а не конституционни. Още: "Мръсник, оставка!": Трифонов скочи на депутата от управляващите, обидил Теменужка Петкова

Отново зове за обща кандидат-президентска двойка

 

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Борисов беше категоричен, че когато има консенсус, десните партии трябва да работят заедно. „Има закон, който задължава бюджетът, който се вкарва в парламента, да е до 3% дефицит. Когато вкараш над 3%, това е нарушение на закона. Освен това в договора с ЕС за публичните финанси е записано също до 3% дефицит. Затова в момента България се намира в наказателна процедура“, заяви Бойко Борисов.

„Действително има нарушение в закона. Нито сме се прегръщали, нито сме се ръкостискали. Но народът така ни е подредил, че сами не можем. Ето така я разбирам съвместната дейност. Когато има теми, по които всички сме на едно мнение. Бюджетът лош ли е – лош е“, посочи още лидерът на ГЕРБ. 

По думите му темата за президентските избори пред ГЕРБ ще дойде септември.

„ГЕРБ има и на тази маса хора, които, ако са кандидат-президенти, ще спечелят на балотаж, но ние казваме: „Дайте да имаме добра президентска двойка, защото държавата влиза в много сложна ситуация", добави Борисов.

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Бойко Борисов ГЕРБ Демократична България Продължаваме промяната Прогресивна България
Антон Иванов
Антон Иванов Редактор
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