Цените на повечето плодове и зеленчуци на едро падат, но доматите поскъпват с 16%

През седмицата продължава тенденцията на спад в цените на едро на повечето плодове и зеленчуци в страната. Това сочат регулярните данни наДържавната комисия по стоковите борси и тържищата (ДКСБТ), цитирани от БТА. Индексът на тържищните цени (ИТЦ) за промяната в цените на хранителните стоки на едро в България се повишава с 0,56% до 2,336 пункта, при 2,323 пункта седмица по-рано. Още: Кашкавалът и сиренето поскъпват, повечето плодове и зеленчуци поевтиняват

Евтино и скъпо

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Най-съществено от зеленчуците поскъпват на доматите - с 16,08% до 1,53 евро за килограм. Цената на краставиците се повишава с 3,45% до 1,20 евро за килограм, а на зелето - с 0,35% до 0,58 евро за килограм.

Най-много поевтиняват морковите - с 9,31% до 0,74 евро за килограм, зелените чушки - с 8,37% надолу до 1,16 евро за килограм, и червените чушки - с 5,14% до 1,77 евро за килограм. Поевтиняват също тиквичките - с 5,69% до 0,63 евро за килограм, зрелият лук - с 4,93% до 0,54 евро за килограм, и картофите - с 2,56% по 0,61 евро за килограм. Зелената салата запазва цената си от миналата седмица 0,65 евро.

При плодовете най-сериозно поевтиняват ябълките - с 9,02% до 1,21 евро за килограм. Намалява и и цените на лимоните - с 6,09% до 2,16 евро за килограм, на прасковите - с 5,73% до 1,25 евро за килограм, и на кайсиите - с 3,23% до 1,20 евро за килограм.

При млечните продукти кравето сирене поевтинява с 1,99% до 6,10 евро за килограм, а кашкавалът тип "Витоша" - с 1,3% до 9,12 евро за килограм. Киселото мляко с 3 и повече процента масленост поскъпва с 3,54% до 0,76 евро за кофичка от 400 г, а прясното поевтинява с 5,66% до 1,10 евро за литър. Цената на пакетче от 125 грама краве масло спада с 1,49% до 1,45 евро за брой.

Замразеното пилешко месо поскъпва с 2,66% до 3,71 евро за килограм, а яйцата размер М поевтиняват с 5% до 0,19 евро за брой на едро.

Цената на ориза се повишава с 0,97% до 1,70 евро за килограм, а на зрелия фасул - с 1,77% до 2,07 евро за килограм. Лещата поскъпва с 0,49% до 2,04 евро за килограм, а олиото - с 0,34% до 1,75 евро за литър. Спадат цените на брашното тип 500 - с 5,97% до 0,63 евро за килограм, и на захарта - с 2,05% до 0,86 евро за килограм.

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