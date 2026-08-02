В сърцевината на най-опасното време сме: Службите готови за битка с пожарите

"В сърцевината на най-опасното време сме в момента. Нашите метеоролози вече предупредиха за опасно повишение на температурите. Все още е жълт код, но за пожароопасност нещата са много сериозни". Това заяви в ефира на bTV съветникът на министъра на вътрешните работи и бивш директор на Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" (ГДПБЗН) гл. комисар Николай Николов. Още: Пожар спря движението и в двете посоки на АМ "Тракия"

Готовността на службите е на много високо ниво

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Той увери, че готовността на службите е на много високо ниво.

По думите му се работи по превенция, като се налагат и глоби на нарушители, създаващи предпоставки за възникване на пожари.

"На МВР целта не е да налага глоби, а те да изиграят превантивната роля. Да сигнализират, че държавата упражнява контрол", уточни гл. комисар Николов. Той каза още, че 87 нарушители са хванати в неизпълнение на разпорежданията на пожарните служби.

"Освен превенцията, при нас от особена важност е предварително създадената организация - координацията между съответните ведомства и повишаване на тяхната готовност", посочи Николай Николов.

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