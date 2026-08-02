Пореден сериозен инцидент с електрическа тротинетка: 17-годишен се бори за живота си

17-годишно момче е в критично състояние, след като е претърпяло тежък инцидент с електрическа тротинетка между селата Войнягово и Дъбене, предаде БНТ. Сигналът за произшествието е подаден в РУ – Карлово около 17:00 часа вчера. Още: 12-годишно момче е транспортирано с въздушна линейка след катастрофа с тротинетка

Движил се е с несъобразена скорост

Снимка: БГНЕС

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По предварителни данни младежът се е движил с несъобразена с пътните условия скорост, загубил е контрол над индивидуалното електрическо превозно средство и е паднал тежко на пътното платно.

Пострадалият е транспортиран и настанен в болница в критично състояние. Взета му е кръвна проба за химически анализ. По случая е образувано досъдебно производство, а причините и обстоятелствата около инцидента се изясняват, съобщиха за БНТ от пресцентъра на ОДМВР – Пловдив.

Припомняме, че вече има направено предложение от асоциация само пълнолетни да могат да управляват електрическите тротинетки.

"Ще предложим 18 г. да е минималната възраст за управление на електрическа тротинетка." Това каза пред БНР Владислав Стоицов, председател на Българска асоциация за електромобилност, като обясни, че в момента лица под 16-годишна възраст нямат право да използват ел. тротинетка, а родителите им носят отговорност. "Правилата са - да се използва задължително предпазна каска, да се управлява с максимална скорост до 25 км/ч по велосипедните алеи, а не по пешеходните, където няма велоалеи - да се движат най-вдясно по пътната лента и то по улици, където е до 50 км/ч максималната разрешена скорост за автомобили".

Той посочи, че друго предложение е да се категоризират тротинетките според мощността им и риска, който представляват, като при най-мощните да се изисква свидетелство за правоуправляние. По думите на Стоицов не електрическите тротинетки са проблемът, а хората, които ги управляват и основен проблем са децата:

"Ако се управляват от хора, които имат култура на поведение на пътя и спазват правилата за движение по пътищата, няма да ги имаме тези проблеми. Родители, които позволяват на детето си да използва мощна тротинетка, развиваща до 50 км/ч, какво могат да очакват, когато то се качи на автомобил, когато е свикнало да погазва закона. ... Проблемът не е нито в закона, нито в тротинетките. Проблемът е, че трябва да се повиши културата на поведение на пътя, независимо от транспорта, хората трябва да се научат да спазват закона и да се съобразяват с всички участници в движението".

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