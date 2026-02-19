Плевен вече няма окръжен прокурор - засега

В 40 случая досегашният оркъжен прокурор на Плевен Владимир Николов не е спазил правилата за случаен подбор при разпределение на преписките и досъдебните производства в ръководената от него прокуратура. На това основание Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет (ВСС) реши да го освободи от поста му. Николов обаче може да обжалва - в 14-дневен срок пред Върховния административен съд, съобщава Lex.bg.

Предложението Николов да бъде освободен е на Борислав Сарафов - все още заемащ поста на главен прокурор на България, макар че вече няколко съдебни състава постановиха, че това е незаконно, защото мандатът на Сарафов изтече.

Обвиненията

Отделно, прокуратурата каза, че били установени други 67 преписки, разпределени от Владимир Николов в качеството му на окръжен прокурор на Плевен в хипотезата на определен избор. В по-голямата част от тях не ставало ясно на какъв принцип дадена преписка е разпределена точно на посочения в протокола член на екипа. По всяка от изброените преписки е установено неправилно приложение на опцията за определен избор, казва прокуратурата и уточнява: Преписките е трябвало да се разпределят на случаен принцип.

Констатирано е било и, че Владимир Николов е извършил и друго нарушение на ЗСВ (Закона за съдебната власт) – не е осъществил контрол за спазване на сроковете за мерките за процесуална принуда по Наказателно-процесуалния кодекс и в резултат на това е допуснато нарушение по отношение на обвиняеми по шест досъдебни производства.

