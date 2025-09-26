Войната в Украйна:

Опитаха се да откраднат елементи от МОЧА (СНИМКИ)

26 септември 2025, 18:40 часа 222 прочитания 0 коментара
Опитаха се да откраднат елементи от МОЧА (СНИМКИ)

Областният управител на София Стефан Арсов съобщи, че на 25 септември около 5:20 ч. е направен опит за кражба на елементи от паметника на Съветската армия, по-известен като монумент на окупационната Червена армия (МОЧА), които в момента се съхраняват в село Лозен. Информацията беше разпространена официално от областната управа.

Припомняме, че в края на 2023 г. започна процесът по демонтиране на монумента. Решението, взето тогава от областния управител Вяра Тодева, предизвика противоречиви реакции както около самия монумент, така и в парламента и сред политическите сили в Столичния общински съвет.

Според съобщението благодарение на бързата намеса на охранителната фирма и навременните действия на органите на реда, опитът за кражба е бил осуетен веднага, а всички части на монумента са останали непокътнати. Още: Две години без развитие: Паметникът на съветската армия пустее

В официален доклад до областния управител е посочено, че дежурните охранители са забелязали нередността на място и своевременно са предприели действия – сигнализирали са на телефон 112 и на Областната администрация. Незабавно след това органите на МВР са пристигнали, извършен е оглед в присъствието на полицията, представители на администрацията и охранителната фирма. Още: Трайчо Трайков предлага МОЧА да иде на Бузлуджа

Няма нищо откраднато

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Областната управа уверява, че всички елементи от паметника са налични, подредени и опаковани по надлежния ред, без никакви щети. Столичната дирекция на вътрешните работи вече е образувала досъдебно производство, като по данни на полицията извършителят е установен.

"Искам да уверя гражданите, че всеки един елемент от паметника на Съветската армия е запазен, намира се в сигурни ръце и е под постоянна защита. Институциите действат в пълен синхрон и с отлична координация, за да бъде сигурността гарантирана. Няма място за притеснения – елементите от паметника са непокътнати, а извършителят ще понесе последствията от незаконното си деяние", заяви областният управител Стефан Арсов. Още: Русия с доклад за СССР паметниците: Москва приши България към курс за възраждане на нацизма

От областната администрация допълват, че ще продължат да следят за опазването на поверените им движими и недвижими вещи и ще предприемат всички необходими мерки за тяхната защита.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Ивайло Анев
Ивайло Анев Отговорен редактор
Паметник на съветската армия МОЧА
Още от Крими
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес