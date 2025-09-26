Опитаха се да откраднат елементи от МОЧА (СНИМКИ)

Областният управител на София Стефан Арсов съобщи, че на 25 септември около 5:20 ч. е направен опит за кражба на елементи от паметника на Съветската армия, по-известен като монумент на окупационната Червена армия (МОЧА), които в момента се съхраняват в село Лозен. Информацията беше разпространена официално от областната управа.

Припомняме, че в края на 2023 г. започна процесът по демонтиране на монумента. Решението, взето тогава от областния управител Вяра Тодева, предизвика противоречиви реакции както около самия монумент, така и в парламента и сред политическите сили в Столичния общински съвет.

Според съобщението благодарение на бързата намеса на охранителната фирма и навременните действия на органите на реда, опитът за кражба е бил осуетен веднага, а всички части на монумента са останали непокътнати.

В официален доклад до областния управител е посочено, че дежурните охранители са забелязали нередността на място и своевременно са предприели действия – сигнализирали са на телефон 112 и на Областната администрация. Незабавно след това органите на МВР са пристигнали, извършен е оглед в присъствието на полицията, представители на администрацията и охранителната фирма.

Няма нищо откраднато

Областната управа уверява, че всички елементи от паметника са налични, подредени и опаковани по надлежния ред, без никакви щети. Столичната дирекция на вътрешните работи вече е образувала досъдебно производство, като по данни на полицията извършителят е установен.

"Искам да уверя гражданите, че всеки един елемент от паметника на Съветската армия е запазен, намира се в сигурни ръце и е под постоянна защита. Институциите действат в пълен синхрон и с отлична координация, за да бъде сигурността гарантирана. Няма място за притеснения – елементите от паметника са непокътнати, а извършителят ще понесе последствията от незаконното си деяние", заяви областният управител Стефан Арсов.

От областната администрация допълват, че ще продължат да следят за опазването на поверените им движими и недвижими вещи и ще предприемат всички необходими мерки за тяхната защита.