Отново инцидент с тротинетка: Две ранени момчета, едното с опасност за живота

Отново инцидент с електрическа тротинетка, има ранен с опасност за живота. Две момчета са пострадали при пътен инцидент с електрическа тротинетка в Поповско. Едното от тях е с опасност за живота, а другото с контузна рана, информират от пресцентъра на Областната дирекция (ОД) на МВР в Търговище, цитирани от БТА. Инцидентът е станал на 6 септември след обяд на общински път между селата Ломци и Еленово. Пострадали са 12-годишно момче от Ломци и 11-годишен негов приятел от същото населено място. По-голямото е изгубило контрол над управляваното от него индивидуално електрическо превозно средство (ИЕПС) марка „Kukirin” и е паднало на пътното платно.

То е настанено за лечение в Многопрофилната болница за активно лечение - Търговище с фрактури на череп и ключица. Има опасност за живота му.

В болницата е настанено и другото дете, возило се зад него. То е с контузна рана, без опасност за живота.

По случая е образувано досъдебно производство.

Подобни инциденти

Снимка БГНЕС

През април младеж пострада при подобен инцидент на общинския път между селата Дралфа и Кръшно в община Търговище.

За летните месеци юни, юли и август, в област Търговище има регистрирани няколко по-леки пътно-транспортни произшествия с деца и младежи , пострадали са шест деца на възраст от две до 17 години.

Говорителят на дирекцията Ани Кръстева допълни за БТА, че за територията на областта от началото на годината това е шести случай с пострадал участник в пътен инцидент с ИЕПС. Няма загинали.

