Войната в Украйна:

Отново инцидент с тротинетка: Две ранени момчета, едното с опасност за живота

09 септември 2025, 12:58 часа 445 прочитания 0 коментара
Отново инцидент с тротинетка: Две ранени момчета, едното с опасност за живота

Отново инцидент с електрическа тротинетка, има ранен с опасност за живота. Две момчета са пострадали при пътен инцидент с електрическа тротинетка в Поповско. Едното от тях е с опасност за живота, а другото с контузна рана, информират от пресцентъра на Областната дирекция (ОД) на МВР в Търговище, цитирани от БТА. Инцидентът е станал на 6 септември след обяд на общински път между селата Ломци и Еленово. Пострадали са 12-годишно момче от Ломци и 11-годишен негов приятел от същото населено място. По-голямото е изгубило контрол над управляваното от него индивидуално електрическо превозно средство (ИЕПС) марка „Kukirin” и е паднало на пътното платно.

То е настанено за лечение в Многопрофилната болница за активно лечение - Търговище с фрактури на череп и ключица. Има опасност за живота му. 

Още: Тротинетките стават изцяло незаконни: Недомислиците в Закона за движение по пътищата

В болницата е настанено и другото дете, возило се зад него. То е с контузна рана, без опасност за живота.

По случая е образувано досъдебно производство. 

Подобни инциденти

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Снимка БГНЕС

През април младеж пострада при подобен инцидент на общинския път между селата Дралфа и Кръшно в община Търговище.

Още: А лятото тепърва започва. Дете е в болница с тежка травма след падане от тротинетка

За летните месеци юни, юли и август, в област Търговище има регистрирани няколко по-леки пътно-транспортни произшествия с деца и младежи , пострадали са шест деца на възраст от две до 17 години.

Говорителят на дирекцията Ани Кръстева допълни за БТА, че за територията на областта от началото на годината това е шести случай с пострадал участник в пътен инцидент с ИЕПС. Няма загинали.

Още: Пак инцидент с тротинетка у нас: Момче е със спукан череп и вътрешен кръвоизлив

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Спасиана Кирилова
Спасиана Кирилова Отговорен редактор
опасност за живота електрическа тротинетка пострадало момче
Още от Крими
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес