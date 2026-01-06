Отново на пешеходна пътека: Блъснаха жена в Сливен

Пешеходка на 77 години е пострадала при пътен инцидент в Сливен, съобщиха от ОД на МВР – Сливен, цитирани от БТА. Произшествието е станало вчера на бул. „Хаджи Димитър“ в района на болница „Амброаз Паре“.

По първоначална информация 78-годишен водач на лек автомобил „Мицубиши“ е блъснал жената, докато е пресичала на пешеходна пътека. Пострадалата е с фрактура на крака, без опасност за живота.

По случая е образувано досъдебно производство.

През изминалото денонощие в страната са регистрирани 14 пътнотранспортни произшествия с пострадали, при които е загинал един човек, а други 23 са ранени. От началото на месеца броят на катастрофите с ранени и загинали е 53, като жертвите са девет, а пострадалите – 72, по данни на МВР.

На територията на Сливен продължава ръстът на произшествията с пешеходци, коментира за БТА началникът на сектор „Пътна полиция“ – Сливен, главен инспектор Илиян Николов. По думите му войната по пътищата ще спре, когато променим съзнанието и манталитета си.

