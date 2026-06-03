Отново пожар в Слънчев бряг, евакуираха хотел

Пожар гори в заведение в курорта Слънчев бряг. Сигнал за инцидента е подаден в 10:34 часа. Евакуирани са всички туристи и персонал от намиращия се в непосредствена близост хотел "Тиара бийч", съобщиха от полицията. Районът е отцепен. Огъня гасят два противопожарни автомобила.

На този етап не се съобщава за пострадали хора.

В края на май пожар в апартамент в хотел на Слънчев бряг отне живота на двама човека. Едната жертва бе украински гражданин с временна закрила, служител по поддръжката на хотела, който е починал, след като му прилошало. ОЩЕ: Втора жертва на пожара в Слънчев бряг: Починал е украинец